Katsuki Bakugo Ichibansho da Bandai Namco: Recensione

Qualche giorno fa abbiamo recensito per voi la nuova Ichibansho di Izuku Midoriya tratta dal set Ichibansho Figure My Hero Academia: Smash Rising di Bandai Namco e Bandai Spirits. Oggi, invece, vi parleremo di Katsuki Bakugo (a.k.a. Kacchan), una nuova statua tratta dal quartetto di personaggi di cui fanno parte anche Shoto Todoroki e Mirio Togata (che sono nel frattempo state recensite per il nostro canale Youtube…non siete ancora iscritti? Correte a farlo!).

La nostra Videorecensione (min 5.18)

Katsuki Bakugo, l’eterno rivale

Katsuki Bakugo è un personaggio appartenente alla serie animata Boku no Hero Academia da noi tradotta in My Hero Academia. Sebbene non sia il personaggio protagonista ma comunque uno dei comprimari principali il suo grado di popolarità e apprezzamento da parte dei fan risulta piuttosto elevato. Bakugo non ha metodi gentili e non le manda certo a dire, soprattutto se quel qualcuno a cui si rivolge è Izuku Midoriya, suo compagno di classe sin dall’infanzia che bullizza e prende in giro a causa della sua mancanza di Quirk. Ah già, doverosa premessa, ci troviamo in un mondo in cui quasi tutta la popolazione mondiale è dotata di abilità (o superpoteri, chiamateli come vi pare) denominati Quirk. Katsuki Bakugo Solitamente queste doti si manifestano piuttosto precocemente e parrebbero essere anche ereditarie. Nel caso di Katsuki Bakugo sappiamo che il suo Quirk si chiama Distruzione esplosiva e consiste nel generare potentissime detonazioni dai palmi delle mani grazie al sudore simile alla notroglicerina, pertanto più combatte più suda e più riesce a creare colpi devastanti. Ma tra le doti di Bakugo (detto Kacchan) vi sono anche una forza fisica fuori dalla norma e malgrado il carattere irriverente (a tratti antipatico) risulta un bravo stratega e riesce intelligentemente a trovare punti deboli nei suoi avversari. Il suo eroe, nemmeno a dirlo, è il possente All Might di cui desidera ardentemente prendere il posto una volta divenuto il più forte tra i Pro-Hero.

Il Packaging

Solido e robusto cartoncino, quello che vogliamo noi collezionisti, cosi si fa e confeziona con un prodotto che è un autentico must have! Le dimensioni risultano leggermente maggiori rispetto alla precedente statua analizzata e aprendola capiremo insieme il perché. Nella parte frontale possiamo constatare che il layout grafico prosegua nello stile già adottato per le altre figure della linea ichibansho variando però il colore dello sfondo che questa volta è di un brillante arancione, colore che per altro richiama il Quirk di Bakugo. Al centro troviamo proprio lui mentre sta scagliando uno dei suoi colpi esplosivi mentre a far da cornice possiamo trovare i vari loghi di Bandai Spirits, Bandai Namco, il logo della serie e lateralmente il nome di Katsuki Bakugo. La grafica arancione prosegue anche in uno dei due lati raffigurando anche un primo piano di questo co protagonista in stile “filtro instagram”. Sul rimanente lato della confezione non vi è nulla di particolarmente rilevante, così come sopra e sotto mentre sul retro possiamo vedere una iconografica dei vari personaggi della wave in questione.

Katsuki Bakugo Ichibansho

Estratta dalla scatola e dagli involucri interni suddivisi in cartoncino ripiegato e plastiche protettive la statua contiene anche (e qui ho fatto salti di gioia) un piedistallo totalmente trasparente, l’ideale per raffigurare una posa in salto! Le parti di cui è composta la figure sono in tutto due, il corpo principale e la testa. Sulla parte posteriore dei pantaloni vi è il foro in cui si inserisce il supporto e con il quale potrete poi esporre la statua. Vi è anche un altro supporto, ma sarebbe più corretto chiamarla asta, che serve ad evitare lo sbilanciamento in avanti di Bakugo, sia chiaro, se preferite potete provare anche senza ma poi a lungo andare potrebbe ripiegarsi in avanti quindi magari…fatelo giusto per uno scatto veloce come abbiamo fatto noi ma poi utilizzatelo, che è meglio.

Dettagli incredibili per sculpt e pittura ed un costume da Hero che è davvero pazzesco, forse tra i più belli. Bakugo è una vera arma vivente e tra i suoi accessori vi sono vari esplosivi. I bracciali, così particolari sono un palese richiamo alla classica bomba a mano con spoletta e servono a trattenere il potere di Kacchan e concentrarlo nei palmi delle mani per una migliore resa. Anche questa volta abbiamo modo di apprezzare l’utilizzo di plastiche trasparenti per gli elementi che ricreano gli effetti e quindi l’esplosione generata dal palmo della sua mano sinistra ricreata in plastica trasparente arancione…una figata!

Conclusioni

Bakugo entra di prepotenza tra le più belle figure che abbiamo analizzato fin’ora tratte da My Hero Academia. E’ bella già così, singolarmente, ma provate ad affiancarla a Izuku Midoriya come abbiamo fatto noi e il team up che ne uscirà fuori sarà veramente qualcosa di deflagrante. Plus Ultra! Questa statua va davvero presa ad occhi chiusi.