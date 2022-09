Anche quest’anno, Lucca Comics and Games 2022 sarà totalmente gratuito per i bambini sotto i 10 anni: per loro il festival dedica un’area speciale e suggestiva, un luogo ricco di incontri e iniziative per le famiglie, i piccoli lettori, gli esploratori di mondi fantastici, le scuole. Ecco le novità di quest’anno presenti nell’Area Junior.

I bambini al Lucca Comics and Games 2022: le novità dell’Area Junior

Tanto per cominciare, come da tradizione il Family Palace sarà accessibile a tutti, senza necessità di avere alcun titolo di ingresso al festival, un’occasione per iniziare ad esplorare gli universi di Lucca Comics and Games attraverso lo sguardo dei bambini. Tra le novità, invece, l’arrivo di Super Benny, la prima produzione animata completamente dedicata alla food star Benedetta Rossi. Ma ancor più intrigante è la prima conferenza stampa interamente dedicata ad un pubblico di bambine/i per raccontare ai diretti interessati il ricco programma di Lucca Junior.

Si tratta di un evento innovativo, pensato appositamente per far provare l’esperienza di un vero giornalista a bambine/i. Infatti l’evento Giornalista per un giorno consentirà di diventare “inviati” della propria scuola alla conferenza stampa dedicata, prevista per martedì 18 ottobre alle ore 11:00, che si terrà nel Complesso di San Micheletto a Lucca. Bambine/i delle primarie (quarte e quinte) e delle secondarie di primo grado (primo anno) parteciperanno a una conferenza stampa al pari di quelle dedicate agli adulti, in cui sarà presentata la parte del programma culturale del festival di loro interesse, con interventi di alcuni dei personaggi protagonisti del programma Junior e la possibilità per le classi di fare domande e approfondire in diretta, come i veri giornalisti.

In questa occasione sarà presentato l’intero programma che si terrà al Family Palace nei cinque giorni del festival: verranno spiegati gli incontri, i laboratori, gli spettacoli, i fumetti, i giochi, i libri illustrati, le mostre, i cartoni animati, i personaggi presenti e le esperienze che solo a Lucca Comics and Games bambine/i possono

fare.