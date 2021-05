Bananya e Gucci insieme per una linea di abbigliamento

Crunchyroll ha annunciato di aver stretto una partnership con il marchio di moda di lusso Gucci per produrre una collezione di articoli di abbigliamento basati sulla serie anime di Bananya.

La collezione comprende una selezione di articoli di abbigliamento femminile, accessori e scarpe da ginnastica per uomini e donne. Tutti gli articoli sono disponibili sul sito web di Gucci, con un prezzo che va dai 450 dollari per una spilla ai 1.250 dollari per una felpa con cappuccio. Naturalmente, stiamo parlando del marchio Gucci, per cui non dobbiamo stupirci dei prezzi.

Bananya: la nuova collezione moda

La linea di abbigliamento Crunchyroll x Gucci comprende sette capi di abbigliamento femminile, tra cui quattro T-shirt a manica corta in cotone G Loved e tre felpe in cotone infeltrito, con cappuccio e girocollo, tutte decorate in puro stile Bananya e con i simpatici personaggi dell’anime!

Troverete il Bunch sulla felpa sunlight e sulla T-shirt a maniche corte, mentre Tabby è presente insieme a Bananya su una felpa con cappuccio rosa zucchero e su due magliette a maniche corte. La maglietta a maniche corte rosa zucchero e la felpa verde menta sfoggiano entrambe un Bananya spensierato e ottimista ottimo per occasioni speciali.

Per quanto riguarda le scarpe da ginnastica sono disponibili due modelli per le donne, decorati con i personaggi Bananya e Tabby.

La coppia di fruttuosi felini si trova anche in cima alla striscia Web verde-rosso-verde di Gucci su modelli sia da donna che da uomo, e se state cercando degli accessori in stile di Bananya, tranquilli, perché la collezione presenta anche alcuni gioielli per completare il look.

La collezione sarà disponibile da questo mese su Gucci.com.

A proposito di Bananya

Bananya è una serie televisiva anime prodotta da Gathering e diretta da Kyō Yatate, andata in onda in Giappone tra il 4 luglio e il 26 settembre 2016. In molti paesi del mondo gli episodi sono stati trasmessi in streaming, in contemporanea col Giappone, da Crunchyroll.

Bananya è una misteriosa creatura felina nata da un albero di banane e l’anime ne segue le avventure.

Se vi piacciono gli animali, vi consigliamo di leggere Kota. Il cane che vive con noi, disponibile su Amazon!