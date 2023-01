Bandai ha ampliato la sua linea Figuarts Mini con alcune nuove proposte snodate dedicate al manga di grande successo Demon Slayer, portando sul mercato le piccole figure dedicate ai personaggi di Sumiko, Zenitsu e Inosuke.

Le nuove Figuarts Mini di Bandai dedicate a Demon Slayer

Questa nuova proposta targata Bandai, dedicata al franchise di Demon Slayer, consiste in un unico box contenente al suo interno ben tre personaggi chiave visti nel manga di Koyoharu Gotōge (che vi ricordiamo essere disponibile anche in versione anime su Prime Video). Nello specifico, queste nuove action figure raffigurano i tre personaggi impegnati in una missione sotto copertura!

La storia riprende nel distretto dei piaceri, nel quale i quattro protagonisti dovranno eseguire un’operazione sotto copertura per trovare le tre mogli del pilastro del suono, Tengen Uzui. Un qualcosa di demoniaco, tuttavia, si nasconde tra le ricche ville della zona…

La confezione

A differenza di tante altre proposte per la linea Figuarts Mini, dove spesso troviamo proposti i singoli personaggi, questa novità collezionabile è un vero e proprio bundle. Il box si presenta in cartoncino leggero e mostra nella parte frontale una grande finestra trasparente utile a vedere i personaggi posti al suo interno.

Sempre sulla confezione trovano poi i classici loghi dell’azienda produttrice, quelli relativi alla linea e infine quelli dedicati al franchise dal quale queste produzioni prendono diretta ispirazione. Tutti e tre i personaggi sono poi posti all’interno di un blister trasparente utile alla loro protezione durante il trasporto.

Il personaggio di Sumiko (Tanjiro)

Tanjiro è uno dei personaggi principali dell’opera grazie alla sua rappresentazione di forza, determinazione e coraggio. È il primogenito di una numerosa famiglia di umili origini che vive nei boschi montani del Giappone durante il periodo Taisho, è un membro elite del Guardian Slayer Corps e rappresenta un simbolo di speranza per tutti coloro che lottano contro le forze del male. La sua determinazione a proteggere il mondo dai demoni è una fonte di ispirazione per tutti e la sua forza e il suo coraggio sono qualità che l’aiuteranno a superare ogni ostacolo, mentre combatterà per proteggere ciò che ama di più: sua sorella minore Nezuko e il mondo intero.

La figure proposta da Bandai vede il personaggio presentato con indosso un kimono a scacchi verde e nero, stretto in vita da una larga fascia di colore rosso. Dal punto di vista della colorazione, la figure non presenta sbavature degne di nota, nel suo complesso è sufficientemente pulita. Il vero fiore all’occhiello di questa figure è però la testa, con un viso davvero ben realizzato sia in termini di painting sia in termini di colorazione. Ad adornarlo troviamo una coppia di orecchini dallo stile giapponese e un fiocco a raccogliere i capelli.

Dal punto di vista della posabilità, anche questa Figuarts Mini non può essere definita eccellente. Il personaggio è sì posabile, ma in maniera molto limitata. A rendere però più interessante la cosa, segnaliamo la presenza di un paio di braccia alternative che possono essere sostituite agevolmente a quelle presenti di default sul personaggio. Sempre nella confezione è presente un piccolo stand espositivo che garantisce la massima stabilità in fase espositiva.

Il personaggio di Zenitsu

Passiamo ora al secondo personaggio presente all’interno di questa nuova proposta Bandai: Zenitsu Agatsuma. Anch’esso è un personaggio chiave in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ed è caratterizzato dalla sua personalità impulsiva e dal suo essere un guerriero leale e coraggioso. All’inizio del manga, Zenitsu è mostrato come un giovane debole e pauroso, spesso paralizzato dalla paura durante i combattimenti contro i demoni. Tuttavia, attraverso la formazione e l’addestramento, Zenitsu diventa un guerriero forte e coraggioso, pronto a rischiare la vita per proteggere i suoi amici e combattere contro i demoni. Una delle caratteristiche distintive di Zenitsu è la sua capacità di utilizzare la tecnica del fulmine, una forma di combattimento basata sull’utilizzo dell’elettricità, nonché della capacità di aumentare la sua forza e la velocità durante i combattimenti attraverso una speciale forma di respirazione.

La figure proposta da Bandai in questo bundle vede il personaggio presentato anch’esso dotato di un kimono, questa volta di colore giallo e adornato da una serie di triangoli bianchi. A differenza di altre proposte analoghe, abbiamo apprezzato particolarmente la sua colorazione, che va da un color arancione intenso a un giallo brillante. Il colpo d’occhio offerto da questa piccola figure è davvero notevole!

Il volto, come la precedente figure, non bisogno di critiche negative, è semplicemente perfetto. La figure di Zenitsu è leggermente posabile, esattamente come le altre tre del lotto, seppur con diverse limitazioni. Essa viene fornita con a corredo un paio di braccia alternative e uno stand dedicato.

Il personaggio di Inosuke

Passiamo ora all’ultima figure presente nel box, quella dedica a Inosuke Hashibira, un cacciatore di demoni e un membro del gruppo di Tanjiro Kamado, dall’importante complessità fatta di ribellione un passato oscuro. Inosuke cresce senza una famiglia e matura una forte volontà alla sopravvivenza, questo gli conferisce un grande senso dell’onore e dell’orgoglio, ma anche una tendenza a voler dimostrare il proprio valore e a mettersi in situazioni pericolose.

La figure di Inosuke mostra il personaggio dotato di un bellissimo kimono azzurro decorato con fiori e motivi color pastello. Nella vita trova posto un grande fiocco blu, in linea con la colorazione dei capelli.

Questo personaggio è in linea con la qualità produttiva degli altri due personaggi presenti all’interno della confezione, e anch’esso viene fornito con un paio di braccia alternative e un supporto trasparente utile alla sua esposizione in collezione.

Le conclusioni sulle nuove figure di Bandai da Demon Slayer

In conclusione, questa nuova proposta Bandai dedicata a Demon Slayer offre ben tre personaggi in una veste dedicata a uno specifico arco narrativo del manga. Tutte e tre le figure sono realizzate ottimamente e vengono fornite di braccia alternativi e supporti espositivi trasparenti. La mobilità delle figure è però ridotta al minimo, riteniamo queste figure quindi ottime nel caso il collezionista non abbia la necessità di continui cambiamenti in termini di posing. Riassumendo, complice il loro particolare design, possiamo definire queste figure una vera chicca da scrivania.