Bandai Hello Kitty Gundam RX-78-2 – recensione

Bandai ci propone oggi un kit pensato per festeggiare Hello Kitty e Gundam in due anniversari davvero importanti per queste due icone “made in Japan”. La piccola Hello Kitty compie infatti 45 anni (non si direbbe vero?) mentre il potente Gundam RX78-2 si attesta a quota 40 candeline.

Buon compleanno Hello Kitty!

All’interno della confezione, sui cui fianchi troviamo alcune immagini del risultato finale, Bandai ha suddiviso i due kit inclusi in modo molto razionale. In primo piano troviamo la busta contenente gli sprue dedicati a Hello Kitty fatti a forma…di Hello Kitty. L’inconfondibile profilo della piccola gattina e il suo fiocco racchiudono tutti i pezzi necessari per la costruzione del modello, qui raffigurato con i classici colori di Gundam piuttosto che nelle varie nuance rosa del personaggio.

Il montaggio, grazie al chiaro libretto di istruzioni Bandai e a un tronchese a lama piata che dovrete recuperare nei negozi specializzati o in ferramenta nella zona dedicata alle belle arti, procede senza intoppi e nel giro di una mezzora saremo in grado di ricreare un perfetto modello di Hello Kitty già colorato, grazie alla tecnologia Bandai che personalizza i colori dei singoli pezzi dello sprue già in fase di stampa, e “ready to play” visto che il kit si assembla senza colla.

Auguri Gundam

Per festeggiare i propri 40 anni c’è chi scrive libri, chi cambia macchina e chi, come Gundam, si dedica un kit realizzato appositamente per l’occasione. Inserito all’interno della collezione SD EX Standard di Bandai, questo modello si presenta come un classico “deformed”, ma con una proporzione più slanciata rispetto agli SD e ai BB classici.

La plastica, precolorata come quella di Kitty, è eccellente e basta un semplice tronchesino a lama piatta per separare i pezzi dallo sprue e montare, anche in questo caso in circa 30 minuti, una perfetta replica caricaturata del Gundam RX-78-2 protagonista della prima serie di cartoni animati andata in onda negli anni ’70 del secolo scorso. Gli snodi e gli accessori presenti permettono poi di giocarci per cercare la posa giusta in difesa della piccola Kitty e della nostra Terra.

Bonus

All’interno della confezione realizzata da bandai per i compleanni di Hello Kitty e Gundam troviamo poi uno sprue bonus che ci permetterà di creare un trans-kit, ovvero un terzo modello con parti dei due modelli principali. Di cosa si tratta? Semplice, parliamo di un casco da inserire nella testa di Hello Kitty per montarla così sul corpo del Gundam RX-78-2 di Amuro Rei per creare Hello Gundam e festeggiare così queste due immancabili figure del mondo manga giapponese.

Videorecensione