Bandai Hello Kitty Zaku II: l’unboxing

Dopo la versione dedicata al Gundam, Bandai festeggia i 40 anni del robot bianco i 45 di Hello Kitty con una versione SDCS speciale con forme e colori derivati dallo Zaku, il mobile suit più famoso dopo l’RX78.

Apriamo la scatola!

All’interno della confezione di Hello Kitty/Zaku II di Bandai troviamo le quattro buste contenenti i sette sprue (i telai che raccolgono i vari pezzi) che ci permetteranno di creare sia Hello Kitty sia il nostro piccolo Zaku.

Un comodo libretto di istruzioni ci spiega graficamente (a meno che non siate ferrati in giapponese contemporaneo) e con un inglese molto stringato come fare per assemblare i modelli. Per costruire il kit Hello Kitty Zaku II, cedendo cavallerescamente il passo alle “signore”, si inizia raccogliendo gli sprue di Kitty (come per l’RX-78 anch’essi a forma di testa e fiocco di gattina) per poi passare al più complesso Zaku II una volta terminata la costruzione di Kitty. Le istruzioni sono semplici e mostrano tutti i passi necessari a completare il nostro kit senza grossi intoppi. Le uniche cosa richieste sono un tronchesino a lama piatta e un po’ di cartavetro con grana almeno pari o superiore a 400, oltre a qualche minuto di pazienza…per la precisione circa venti minuti per Kitty, qualcuno in più per lo Zaku. In totale parliamo di un’oretta tranquilla alla cui fine potrete posizionare i due kit dove vorrete (oltre a giocarci almeno un’altra mezzora).

Qualità

Come sempre Bandai ci stupisce per l’elevata qualità di stampo della plastica con cui realizza i suoi modelli. A un primo esame delle superfici, infatti, non notiamo alcun tipo di ritiro o imperfezione anzi, restiamo stupiti dalle superfici estremamente curate di questo kit. La plastica è rigida e ben lavorabile, con punti di contatto estremamente sottili tra i pezzi e gli sprue, così da minimizzare l’uso della cartavetro. Come tutti i kit Bandai dedicati al mondo degli anime la finitura superficiale è perfettamente levigata e permette fin da subito una certa possibilità di personalizzazione che può spaziare dall’evidenziare le varie linee di pannelli alla completa colorazione dei modelli con i colori che più vi piacciono. In questo caso però vi consigliamo di spruzzare sulle plastiche un aggrappante per plastica(a bomboletta o aerografo) prima di iniziare a colorare.

Scomposizione

La scomposizione del kit Hello Kitty/Zaku II di Bandai è eccellente. L’esperienza accumulata negli oltre 25 anni di produzione di questo tipo di modelli ha fatto si che si riesca a comporre il tutto senza grossi problemi. Le parti esterne dei modelli hanno incastri “guidati” e difficilmente si andranno a confondere le varie parti. Istruzioni chiare ci guidano poi nella realizzazione dei modelli e ci spiegano passo passo come procedere nell’assemblaggio finale e nell’incollaggio degli adesivi. Il libretto di istruzioni, con i suoi disegni estremamente fedeli alle controparti reali, fa in modo che il montaggio avvenga senza grossi problemi, rendendo il montaggio un’esperienza entusiasmante anche per i neofiti.

Video Unboxing

Cosa serve per montarlo?

Rispetto ai modelli classici il kit Hello Kitty/Zaku II di Bandai non richiede colla, vernici o altro. L’unico consiglio è quello di dotarsi di un tronchesino a lama piatta (di quelli da modellismo o elettronica per intendersi) per limitare i segni di separazione dei pezzi dagli sprue e assicurarsi un paio d’ore senza distrazioni, così da riuscire a portare a termine questa missione senza grossi problemi. Tutto qui.