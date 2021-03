Banpresto Chronicle, la nuova linea revival della casa nipponica

Banpresto non smette di stupire i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo, ci giunge notizia attraverso un comunicato stampa della nascita di una nuova linea di figure chiamata Banpresto Chronicle. Lo scopo è quello di rilanciare i migliori prodotti, proposti in passato, in una nuova veste con colorazione migliorata. Dalla selezione delle migliori figure uscite dalla casa nipponica sono stati scelti i personaggi più rappresentativi ed è stato realizzato un nuovo painting con colorazione di lusso. Chiamarli semplicemente revival potrebbe essere riduttivo perché il processo creativo finale ottempera ancor meglio le esigenze dei fan che mutano continuamente grazie anche alla spinta del mercato che offre sempre più prodotti. Banpresto che non se ne sta con le mani in mano ha quindi pensato di adattarsi a queste esigenze andando a migliorare quelle figure che già avevano ottenuto consensi e ottimi riscontri. Le prime due proposte di questa nuova linea Banpresto Chronicle riguardano personaggi provenienti dall’anime One Piece.

ONE PIECE BANPRESTO CHRONICLE FIGURE COLOSSEUM 4 vol.1 -Monkey.D.Luffy-

La prima è la figure Banpresto Chronicle Figure Colosseum 4 vol.1 Monkey D. Luffy, ad opera dello scultore Manabu Yamashita. Revival della figure uscita nel 2015, viene ora rivisitata con nuova colorazione e cura di ogni minuzioso dettaglio. Questa statuetta è molto rappresentativa del carattere estroverso del protagonista dell’anime qui ripreso durante una corsa avventurosa, non necessariamente legata ad una battaglia. Gli elementi che costituiscono la figure sono tanti e davvero ricchi di particolari. L’uscita è prevista per Ottobre 2021.

BANPRESTO CHRONICLE MASTER STARS PIECE THE PORTGAS.D.ACE

La seconda figure di questa nuova linea è la nuova versione della Master Stars Piece The Portgas D. Ace creata dallo scultore Kengo nel 2010. Questa figure è ormai un classico del brand giapponese e ora è pronta a tornare a nuova vita grazie alle nuove tecniche di colorazione e al nuovo design. Sebbene la statua ritragga il personaggio di Ace in posa statica, la scultura realizzata da Kengo e la sua precisione nella muscolatura e nell’espressione facciale faranno di questa figure nuovamente un punto di riferimento per chiunque voglia la figure di Portgas D. Ace definitiva. L’uscita è prevista per il mese di Novembre 2021.