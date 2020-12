Banpresto, la nuova Ichiban Kuji a tema Dragon Ball Super!

Continuano senza interruzioni gli annunci per gli appassionati di figures di tutto il multiverso. A macchia d’olio stanno arrivando in varie fumetterie le nuove lotterie Ichiban Kuji di Banpresto.

Il titolo di questa nuova ed esplosiva estrazione è ULTIMATE VARIATION e comprende i guerrieri più potenti di Dragon Ball Super. Facciamo un ripassino ricordandovi come si svolge una lotteria Ichiban Kuji.

Ichiban Kuji, come si svolge?

E’ una lotteria, tipica Giapponese, dove acquistando un biglietto a caso tra gli 80 disponibili, si vince un premio tra quelli messi a disposizione ed elencati in tabellone. Ogni biglietto, che ha un costo fisso e senza limite di acquisto, corrisponde ad un codice che identifica immediatamente uno dei premi messi in palio.

I premi sono di diverse tipologie, da quelli più ambiti a quelli più semplici. Ovviamente tutti puntano alle magnifiche figures che per questi concorsi sono edizioni limitate e ambitissime con un valore commerciale di quasi 60 €.

E per concludere in bellezza, esiste un ultimo premio, oggetto del desiderio di tutti i collezionisti, che consiste in una edizione super limitata ottenibile solamente con questi concorsi e si ottiene acquistando l’ultimo numero.

Dragon Ball Super Ultimate Variation

Dragon Ball Super…Lotteria Super, tanti nuovi personaggi sono inclusi in questa nuova estrazione.

Son Goku Super Saiyan

Son Goku (Ultra Istinto)

Broly Super Saiyan Full Power

Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan

Son Goku Ultra Istinto (Presagio)

Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan (Evolved)

E come premio The last one…il mitico Drago Shenron alto quasi 30 cm!

Dove trovare le lotterie Ichiban Kuji in Italia?

Tutte le fumetterie aderenti alle lotterie Ichiban Kuji sono riportate qui sotto:

Games Academy Brescia Manicomix

Funside Milano

Funside Vimercate

Funside

Yamato Shop

Fumetteria Alcatraz

Alessandro Libreria – Manicomix Retail S.R.L.

Altrove Shop Cagliari

Bomber Comics di Zanco Emanuele Mattia

Cerberus Comics & Games

ComiXrevolution

Cose da Leggere

Defcon 2.0

Delirio About Comics

L’Eternauta

Fumetteria Freekomix

Froomics

Fumetteria, 42

Fumetteria Bazinga

Libreria Tra Le Nuvole Di Sotgia Angelo

Fumetti Store

Funside Marcianise

Games Academy Aosta

Games Academy Bergamo

Games Academy Bologna

Games Academy Cagliari

Games Academy Desenzano del Garda

Games Academy Legnano

Games Academy Messina L’Antro dell’Orco

Games Academy Palermo

Games Academy Pescara

Games Academy Piacenza

Games Academy Reggio Emilia

Games Academy Varese

Games Academy Verona

Games Academy Villanuova sul Clisi

Games and Stuff

Jaku Toys Fumetteria Roma

Fumetteria Kaboom

Karma Komix

Kazuma

Ko-Hi coffee & comics

La Fumetteria – Comics & More

Magia del Fumetto

Magic World

Mondi Paralleli Arconate

Move The Game – MTG srl

Nerd Y Caffè

Nerdz

NO GRAVITY

Non Solo Fumetto Tre – Pontedera

Fumetteria Orion ( Orionfumetti )

Oro Jackson Comix

POPstore Torino

Quinta Dimensione Ferrara

Sakura Comics & Games

Shin Crazy Comics

Stregomics Fumetteria

Supergulp Milano

Supergulp Treviso

Supergulp Venezia

TA-DA Fumetteria

Tana delle Tigri – Fumetteria

Torre dei Maghi

Fumetteria Giochi Unicorn

Via Trieste, 68

Vault 117

X Games

Hai trovato la tua fumetteria di fiducia tra quelle elencate? No? Allora comunica al titolare del negozio che esiste questa possibilità e anche tu potrai vincere uno di questi fantastici premi messi in palio in ogni lotteria!