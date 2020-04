Banpresto: Le uscite di Aprile 2020

Siamo tornati con il nostro appuntamento dedicato alle uscite di action figure proposte da Banpresto per il mese di Aprile 2020. Si tratta di una serie di prodotti tratti da anime di successo che saranno in distribuzione e acquistabili da questo mese. Dragon Ball Z , One Piece e My hero Academia più una vera chicca per intenditori a fine articolo.

My Hero Academia

BFC Tenya Iida vol.6(ver.A)

Il capoclasse della 1-A del liceo Yuei per giovani hero con il Quirk “Engine” raffigurato in una posa scattante nella sua divisa da Hero.

(Tenya Iida è disponibile per l’acquisto online)

Heroes: Rising – Deku

Deku è il protagonista dell’anime My Hero Academia, questa versione è tratta dal secondo lungometraggio originale Heroes: Rising del 2019.

(Deku è disponibile per l’acquisto online)

Heroes: Rising – Nine

Nine è il soprannome dato a questo Villan del film My Hero Academia Heroes: Rising. Il suo soprannome indica anche il numero di Quirk che possiede grazie agli esperimenti del malvagio All for One.

(Nine è disponibile per l’acquisto online)

World Collectable Figure (My Hero Academia Heroes: Rising)

Queste piccole statuette sono alte circa 7 cm e iniziano la nuova serie dedicata al film Heroes: Rising. Sono presenti in questa prima wave alcuni dei protagonisti principali e il villan di nome Nine.

Dragon Ball Z

Dragon Ball Legends – Gohan

Questo Gohan è tratto dal videogioco Dragon Ball Legends, una serie di videogiochi per piattaforme mobile. La figure ritrae il personaggio in modalità Super Saiyan.

(Gohan è disponibile per l’acquisto online)

Dragon Ball Legends Collectable Figure vol.2

Goku Super Saiyan 2, Majin Vegeta, Gogeta, Gohan Super Saiyan 2, Crilin e Freeza in una serie di collezionabili alte 7 cm.

Gogeta Super Saiyan 4 Xeno

Da Super Dragon Ball Heroes arriva una figure di Gogeta Super Saiyan di quarto livello in versione Xeno, quella appartenente ad un universo parallelo.

(Gogeta Super Saiyan 4 Xeno è disponibile per l’acquisto online)

Vegeta Super Saiyan God – Blood of Saiyan

Questa versione di versione di Vegeta è tratta dal film Dragon Ball Super: Broly. La linea Blood of Saiyan ripropone statuette di personaggi di razza Saiyan con un particolare accattivante, i capelli sono sempre di colorazione metallizzata.

Chosenshiretsuden Ultimate Son Gohan (A)

In questa sesta wave di personaggi inerenti il mondo Dragon Ball troviamo Ultimate Gohan nel set A, l’ultima trasformazione di Gohan dopo gli allenamenti con il sommo Kaioshin.

(Ultimate Gohan è disponibile per l’acquisto online)

Chosenshiretsuden Super Saiyan 2 Son Gohan (B)

Son Gohan Super Saiyan 2 compone il set B della sesta wave della linea chosenshiretsuden. E’ la mitica trasformazione grazie alla quale Gohan riesce a sconfiggere il malvagio Cell.

(Son Gohan Super Saiyan 2 è disponibile per l’acquisto online)

Bardok – Grandista (Manga Dimension)

Una nuovissima edizione con colorazione molto particolare che simula un effetto bidimensionale. La statua è alta 28 cm e ritrae Bardok il padre di Son Goku.

One Piece

Per questo mese Banpresto propone ben tre nuove figure dedicate a One Piece, tutte e tre appartengono alla serie Treasure Cruise World Journey componendo la terza uscita. Questa wave 3 è composta da Boa Hancock, Crocodile e Dracule Mihawk. Tutti i personaggi sono ritratti in abiti tradizionali Giapponesi.

(Boa Hancock è disponibile per l’acquisto online)

(Crocodile è disponibile per l’acquisto online)

(Dracule Mihawk è disponibile per l’acquisto online)

WCF One Piece Stampede

Per la linea World Collectable Figure Banpresto annuncia la nuova uscita dedicata a sei personaggi dell’armata rivoluzionaria.

Megaman (Grandista)

Amanti dei videogiochi, questo mese è in uscita la bellissima “Grandista” di Megaman (Rocketman). Si tratta di una statuetta a colori alta circa 23 cm che rappresenta il protagonista di una saga videoludica Cult.

(Megaman è disponibile per l’acquisto online)