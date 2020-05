Banpresto: Le uscite di Maggio 2020

Eccoci nuovamente tornati con la nostra rubrica dedicata alle uscite di action figure prodotte da Banpresto per il mese di Maggio 2020. Questo mese abbiamo molte proposte interessanti tratte dagli anime piu’ popolari ma anche alcune chicche tratte da recenti lungometraggi. Tutti questi prodotti saranno in distribuzione a breve e hanno come protagonisti personaggi tratti da One Piece, Dragon Ball Z, My Hero Academia ma non solo!

Varie

GUNDAM BUILD DIVERS Re:RISE EXQ FIGURE~MAY~

Dall’anime Gunpla Build Divers Re: Rise Banpresto propone una figure alta 22 cm di May. La statua farà parte della linea EXQ che include diversi anime giapponesi.

SWORD ART ONLINE Integral Factor ESPRESTO est-EXTRA MOTIONS-ASUNA

Torniamo dentro Sword Art Online con la protagonista della serie, Asuna. La figure sarà alta circa 23 cm compresa la basetta e ritrae il personaggio mentre scaglia un fendente con la sua spada.

STREET FIGHTER SERIES Q posket-CHUN-LI-(ver.A) e (ver.B)

Direttamente da Street Fighter arriva una nuova piccola figure dedicata a Chun Li per la linea Q-Posket. Chun Li sarà proposta nella colorazione regolare (Blu) e variant (Rosa).

『LUPIN THE THIRD THE FIRST』 MASTER STARS PIECE LUPIN THE THIRD

Probabilmente una delle statuette più belle di questo mese, stiamo parlando di Lupin tratto dal recente lungometraggio in CGI. La figure farà parte della linea Master Star Piece e sarà alta ben 25 cm.

That Time I Got Reincarnated as a Slime VELDORA=TEMPEST FIGURE

Questo drago di nome Veldora è tratto dall’anime “That Time I Got Reincarnated as a Slime”

My Hero Academia

MY HERO ACADEMIA BANPRESTO FIGURE COLOSSEUM vol.7(ver.A)

Bakugo mentre lancia il suo colpo esplosivo è la nuova statua della linea BFC giunto al Vol.7 con questa nuova release.

MY HERO ACADEMIA WORLD COLLECTABLE FIGURE vol.6

Tanti Villan in questa sesta uscita della linea di piccole statuette. Le figure sono dotate di una piccola basetta con supporto e raffigurano come piccole caricature i personaggi più cattivi della serie.

Dragon Ball

DRAGON BALL SUPER SUPER SAIYAN GOD SUPER SAIYAN GOGETA FIGURE(TBA)

Anche questo mese tra le proposte di Dragon Ball troviamo un bellissimo Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan. Questa nuova versione alta circa 18 cm rappresenta il personaggio mentre sta in posizione di guardia prima di lanciarsi verso Broly.

CHOSENSHIRETSUDEN vol.7 (A:SUPER SAIYAN GOD SUPER

SAIYAN VEGETA)

Questo mese torna anche Vegeta con la nuova vol.7 della serie Chosenshiretsuden che cambia colore ai capelli rispetto alla versione già uscita i mesi scorsi.

CHOSENSHIRETSUDEN vol.7 (B:PICCOLO)

A far coppia con Vegeta nel set B troveremo nuovamente Piccolo anche lui con una nuova colorazione. Entrambe le figure costituiranno un tema comune che scopriremo solo dopo aver visto il packaging nel quale è impressa la scritta.

SUPER SAIYAN TRUNKS

Trunks del futuro è la prima di due statue che compongono un nuovo diorama. Vegeta si unirà a lui per rappresentare il lancio di un super colpo Padre-Figlio verso il nemico Zamasu.

One Piece

ONE PIECE BANPRESTO WORLD FIGURE COLOSSEUM2-SPECIAL-

Un nuovo Luffy per un nuovo mondo, tutto da esplorare. Dalla saga di Wanokuni arriva una nuova figure speciale per la linea Banpresto World Figure Colosseum

ONE PIECE BATTLE RECORD COLLECTION-SANJI-

Il cuoco della ciurma di cappello di paglia è pronto a sferrare uno dei suoi calci fiammanti. La figure è alta circa 21 cm e possiede dettagli davvero pazzeschi.

ONE PIECE GLITTER&GLAMOURS-NAMI WANOKUNI STYLE-(Ver.A)e(Ver.B)

La linea Glitter & Glamour si arricchisce di una nuova statua. E’ la volta di Nami, in doppia colorazione con le vesti di Wano Kuni…. non vi resta che scegliere la vostra versione preferita.

ONE PIECE Sweet Style Pirates-PERONA-(ver.A)

La Gothic lolita Perona si unisce alla linea Sweet Style. La figure oltre ad avere una colorazione normale ne avrà anche una secondaria con i colori pastello.

ONE PIECE Grandista nero MONKEY. D. LUFFY

Nuova edizione anche per la grandista di Luffy. riprende alcuni elementi della Grandista “normale” aggiungendo teste alternative e parti intercambiabili per una esposizione sempre piu’ bella e divertente.

ONE PIECE WORLD COLLECTABLE FIGURE-WANOKUNI1-

La nuova edizione delle piccole collezionabili di One Piece vede il lancio della linea dedicata alla saga di Wanokuni. Le figure sono dotate di piedistallo e supporto.

