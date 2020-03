Banpresto: Le uscite di Marzo 2020

Scopriamo insieme quali sono le principali action figures prodotte da Banpresto in uscita a Marzo 2020. I prodotti che verranno messi in commercio durante questo mese vedono come protagonisti molti personaggi tratti da svariate serie anime fra le più famose e conosciute come Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia. Andiamo quindi a vedere serie per serie cosa sta per arrivare nei negozi.

Naruto Shippuden

Vibration Stars A: Gaara

Vibration Stars B: Naruto

Dalla serie Naruto Shippuden arrivano due statuette della linea Vibration Stars dedicate al protagonista Naruto e Gaara del Deserto

EXQ Series

Re: Zero “Emilia”

SAO Yuuki

SAO Asuna

JOJO

Grandista-Rohan Kishibe

Rohan Kishibe è uno dei personaggi protagonisti della quarta serie del manga “Le bizzarre avventure di JoJo” di Hirohiko Araki. La statua appartiene alla linea Grandista ed è alta ben 27 cm.

Black Clover

DXF Figure A: Asta

DXF Figure B: Asta

Asta è il nome del personaggio del manga Black Clover, opera scritta e disegnata da Yūki Tabata. Le due figure fanno parte della linea DXF dedicata all’anime.

Demon Slayer

Kimetsu no Yaiba FIGURE vol.6 A: Giyu Tomioka

Kimetsu no Yaiba FIGURE vol.6 B: Tanjiro Kamado

Proseguono le uscite anche per la linea dedicata a Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer con una nuova colorazione per Giyu Tomioka e Tanjiro Kamado.

That Time I Got Reincarnated as a Slime

Milim EXQ

My Hero Academia

Banpresto Figure Colosseum vol.5 (ver.A)

King Of Artist – Izuku Midoriya

King Of Artist – Katsuki Bakugo

World Collectable Figure Vol.5

Tra le varie proposte di questo mese le più interessanti sono sicuramente le due statuette delle linea King of Artist che vedono come soggetti due personaggi principali, gli amici / nemici Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo.

Dragon Ball Super

Banpresto World Figure Colosseum Broly

Banpresto World Figure Colosseum Cheelai

Queste due figure sono tratte dal film Dragon Ball Super: Broly e vedono come soggetti il possente Broly nella sua forma full power e la soldatessa Cheelai che diventa sua amica.

Maximatic Son Goku UI

Questa statua dedicata a Son Goku in versione Ultra Istinto fa parte di una nuova linea chiamata Maximatic.

Dragon Ball Super Vegito: Final Kamehameha ver.1

Dragon Ball Super Vegito: Final Kamehameha ver.4

Dragon Ball Super Vegito: Final Kamehameha ver.6

Queste tre statue fanno parte di una linea di statue tutte legate al personaggio di Vegetto (o Vegito) alternandosi in colorazioni di capelli differenti e pose alternative ma tutte rigorosamente collegate al lancio del colpo Final Kamehameha, unione delle tecniche di Goku e Vegeta.

Dragon Ball Z Dokkan Battle Super Saiyan 2 Goku

Dragon Ball Z Dokkan Battle Super Saiyan Majin Vegeta

Due nuove statue per questa linea che vede i personaggi di Dragon Ball in pose altamente dinamiche. Queste due uscite hanno come protagonisti Goku e Majin Vegeta durante il loro scontro nella saga di Majin Buu. Le statue sono impreziosite dall’effetto dei fulmini dovuti alla trasformazione in Super Saiyan di secondo livello.

One Piece

Grandline DXF figure Wanokuni Vol.4

Kin Emon è la quarta uscita della linea Grindline DXF dedicate alla saga di Wano.

Grandista Nami

La bella Nami è la nuova figure della linea Grandista Lady. La statua è alta quasi 28 cm un vero must have!

King Of Artist Wanokuni Luffy

Sabo