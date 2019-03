Banpresto: uscite marzo 2019

Novità Banpresto di marzo 2019! In questo articolo troverete le nuove figure con foto, dettagli e recensioni. Super Saiyan, One Piece, Dragon Ball , Disney ed Harry Potter fra le novità del mese.

Banpresto è diventata famosa grazie alla produzione di statue provenienti dal mondo del cinema, animazione,videogames, anime e manga. Le figure sono realizzate con estrema qualità di colori e materiali e con un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente.

In questo articolo troverete le uscite di marzo con descrizione, recensione e foto.

Super Saiyan Rosè Manga Dimensions

Altezza 28 cm Serie Grandista Manga Dimensions Materiale PVC Produttore Banpresto

Direttamente da Dragon Ball Super si unisce alla linea Grandista Manga dimensions: Black Goku Super Sayan Rosè. Appare per la prima volta nell’episodio 48 della serie animata, durante il quale Black sorprende tutti trasformandosi e raggiungendo la forma superiore del Super Saiyan God. Trasformazione facilitata e resa possibile grazie al suo passato di divinità. Black Goku infatti non è altro che Zamasu impossessatosi del corpo del nostro Goku in un’epoca diversa, ossia in quella da cui proviene il Trunks del futuro.

Il prodotto ha un’altezza complessiva di 28 cm ed è realizzato in PVC. La corrispondenza con il personaggio visto del manga è davvero notevole, in particolare spicca l’accurata colorazione sia degli elementi principali sia dei singoli elementi tutti raffigurati con dovizia di particolari.

Nota di merito va anche alla confezione del prodotto che raffigura al suo interno uno sfondo in linea con il personaggio e fa risaltare la figure immergendola in una ambientazione simile a quella del manga da cui è tratta.

BWFC Monkey D. Luffy Champion

Altezza 16 cm Serie Banpresto World Figure Colosseum Materiale PVC Produttore Banpresto

Monkey D. Luffy Champion è la nuova figure della serie BWFC (Banpresto World Figure Colosseum) dedicata al protagonista della famosa saga di One Piece Ideata da Eiichiro Oda.

La Figure rappresenta Luffy (soprannominato Cappello di Paglia) capitano della Sunny, qui ritratto nella sua versione “Due anni dopo”, la seconda parte delle avventure di One Piece. Dagli eventi di Marineford Luffy esce gravemente ferito sia nell’anima, causa la morte del fratello Ace; che nel fisico, danneggiato gravemente dallo scontro con l’ammiraglio della marina Akainu. Cappello di paglia viene portato in salvo grazie ai Pirati di Barbabianca e di Trafalgar Law, senza contare il provvidenziale intervento di Shanks il Rosso. La fine della saga di Marineford segna una rottura della linea temporale della storia, due anni di buio nei quali i nostri protagonisti crescono e si evolvono nell’aspetto e nel carattere. Luffy ricompare con un’enorme cicatrice a forma di “X” sopra l’addome ma con uno spirito riforgiato e temprato, come si può evincere anche dall’energia riprodotta perfettamente nella figure.

La statua si mostra infatti parecchio dinamica mentre si prepara a tirare un pugno, dando un’idea ben chiara del carattere deciso e combattivo di Luffy nella serie “Due anni dopo”. Alta 16 cm e ben caratterizzata sia nella vivace colorazione sia nei dettagli.

The TonyTony Chopper King of Artist

Altezza 20 cm Serie King of Artist Materiale PVC Produttore Banpresto

TonyTony Chopper è il dottore della ciurma di Cappello di Paglia, appartenente alla saga “One Piece”. Il personaggio più tenero dell’equipaggio assume per la prima volta una forma totalmente diversa e mostruosa nella serie di capitoli riguardante “Enis Lobby”, trasformazione ben rappresentata nella figure in questione, sebbene questa in particolare appartenga alla storyline “Due anni dopo” (come si può notare dal suo abbigliamento in particolare dal cappello). In questa sua nuova apparizione sorprende tutti i suoi compagni che erano già pronti al peggio. Chopper nei 2 anni di separazione dalla ciurma è riuscito infatti ad apprendere a gestire eccellentemente i poteri del frutto Homo-Homo combinando skill incredibili con le varie trasformazioni ed arrivando addirittura ad avere il completo dominio di questa forma che precedentemente era totalmente fuori controllo e quasi autodistruttiva.

La figure ha un’altezza di 20 centimetri, ben curata soprattutto nelle rifiniture del manto peloso. Si mostra con una posa rabbiosa che manifesta inquietudine verso i propri nemici.

Dragon Ball Goku Bambino Nuvola Speedy

Altezza: 16 cm Serie: Dragon Ball Materiale: PVC Produttore: Banpresto

Direttamente dalla prima saga di Dragonball, che in Italia venne pubblicata nel 1995, ecco un giovanissimo Goku a cavallo della sua nuvola Kinto (più affettuosamente conosciuta da noi come nuvola speedy). La nuvola Kinto viene data in premio a Goku dal maestro Muten per aver riportato la grande tartaruga marina alla Kame House. La Kinto è una nuvola speciale: Solo i puri di cuore possono stare su di essa senza caderci attraverso inoltre è indistruttibile se colpita da proiettili o simili, l’unico modo per eliminarla definitivamente è la risonanza di un’aura di energia malvagia. Dal loro primo incontro in poi la nuvoletta dorata diventa una compagna inseparabile per Goku fino a quando questa non viene distrutta definitivamente da uno dei demoni al servizio di King Piccolo.

Questa figure viene presentata in due varianti: La prima col classico completo arancione della scuola della Tartaruga, donatagli sempre dal maestro Muten per il torneo Tenkaichi, la seconda col completo blu classico, che compare sin dalla prima puntata dell’anime. Alta 16 cm rappresenta molto bene la voglia di avventura del giovane Saiyan che è solo all’inizio della storia che lo porterà ad essere il guerriero più potente dell’universo.

Monkey D. Luffy Kong Gun Crimson Color Ver.

Altezza: 24 cm Serie: One Piece Materiale: PVC Produttore: Banpresto

Altra versione del pirata più famoso del mondo Anime. In questa figure Monkey D. Luffy viene rappresentato in modalità Gear Fourth che appare per la prima volta nella puntata 726 dell’anime durante lo scontro con uno dei membri della Flotta dei Sette, Don Quijote Do Flamingo. Per contrastare il suo avversario Luffy si spinge oltre mostrando per la prima volta l’assetto “Bound Man”, l’uomo rimbalzante. Con questa trasformazione il nostro protagonista gonfia maggiormente la parte superiore del corpo e riveste gli arti con l’Haki (Ambizione dell’armatura) portandolo così alla vittoria.

Questa Figure rappresenta alla perfezione la determinazione e la potenza di Luffy in questa versione davvero esplosiva. Alta ben 24 cm non si sono risparmiati, soprattutto nei dettagli, anche quelli più piccoli vengono rappresentati in modo maniacale.Per la colorazione degli arti hanno optato ad un effetto quasi cromato per rappresentare al meglio l’effetto dell’Haki. I collezionisti apprezzeranno il fatto che nella scatola è presenta un window box per poter ammirare il personaggio senza doverlo tirare fuori.

One piece Glitter&Glamur Shiny Venus Nefertari Vivi

Altezza: 14 cm Serie: One piece Glitter&Glamur Shiny Venus Materiale: PVC Produttore: Banpresto

Anche lei proveniente dal mondo One Piece. Vivi Nefertari, principessa del regno di Alabasta, fa la sua prima comparsa con lo pseudonimo di Miss Wednesday, come agente della Baroque Works (cacciatori di taglie), nella saga di Lovoon, la balena gigante. Lei e il suo compagno di squadra hanno il compito di eliminare l’enorme cetaceo e per questo si scontrano con Luffy ed i suoi compagni. In seguito dopo varie vicissitudini e combattimenti Vivi si unirà ai pirati di cappello di paglia. La sua permanenza nella ciurma non sarà comunque permanente. Nella saga di Alabasta emerge la vera identità di Vivi ed il reale motivo per cui essa era infiltrata nell’organizzazione della Baroque Works: fermare Crocodile, membro della flotta dei sette che sta distruggendo il regno di Vivi celandosi nell’ombra della sua fama di “falso eroe”. Luffy insieme ai suoi compagni aiutano la principessa a salvare il paese. Alla fine dell’avventura lei lascia la ciurma a malincuore per restare al fianco del re, suo padre.

La figure fa parte della linea Glitter&Glamur Shiny Venus, alta 14 cm, la principessa di Alabasta viene rappresentata in una “veste” inedita ed accattivante.

The Beauty and the Beast Belle

Altezza: 22 cm Serie: Disney EXQ Starry Materiale: PVC Produttore: Banpresto

Per la serie Disney ecco, da “la Bella e la Bestia”, una delle principesse più amate. Belle è una ragazza timida e insicura che per salvare il padre rapito dalla Bestia si offre di prendere il suo posto. Durante la sua prigionia fa amicizia con la servitù del castello e scopre in seguito di provare sentimenti per la Bestia. Alla fine quando la bestia viene ferita Belle gli confessa il suo amore ed ecco che la bestia si trasforma in un principe e, come da ogni classico della Disney, vissero felici e contenti.

La Figura ha un’altezza di 22 cm e rappresenta la principessa nella versione che meglio la dipinge ossia la sua veste classica azzurra. Da amante della lettura, quale è, tra i dettagli, non può certamente mancare un libro ben in vista. Particolarità delle figure è il piedistallo che non assume una classica forma lineare.

Q Posket

Nome: Sucide Squad Harley Quinn Altezza: 14 cm Materiale: PVC Serie: Q Posket Produttore: Banpresto

Nome: Harry Potter Harry Altezza: 14 cm Materiale: PVC Serie: Q Posket Produttore: Banpresto

Nome: Disney Frozen Elsa Coronation Style Altezza: 14 cm Materiale: PVC Serie: Q Posket Produttore: Banpresto

Alla linea Q Posket si aggiungono tre nuovi personaggi: Elsa dal mondo Disney di “Frozen”, Harley Queen dal mondo DC nella versione “Suicide Squad” ed infine Harry Potter dall’omonima saga ideata da J.K. Rowling.

La linea Q Posket rappresenta vari personaggi appartenenti a mondi cinematografici, animazione e anime in uno stile deformed (proporzioni non realistiche) con la testa leggermente più grande rispetto al corpo.

Le tre figure hanno tutte un’altezza di 14 cm. Stilisticamente originali e qualitativamente di pregevole fattura. Un plauso va all’estrema cura di alcuni particolari come gli occhi dei personaggi, disegnati e riprodotti con fedeltà rispetto agli originali, mantenendo il tipico stile Q Posket.

Qui sotto potrete vedere la galleria completa con tutte le figures più nel dettaglio.