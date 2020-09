BAO Publishing annuncia Bedelia di Leo Ortolani

Attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, BAO Publishing ha confermato l’uscita il prossimo 29 ottobre del nuovo libro di Leo Ortolani intitolato Bedelia. Il volume sarà leggibile a sé ma avrà come protagonista, come suggerisce il titolo stesso, il personaggio già apparso in Venerdì 12 altra opera di Leo Ortolani recentemente ristampata sempre da BAO Publishing.

Il nuovo, segretissimo libro inedito di Leo Ortolani si intitola Bedelia, e uscirà il 29 ottobre. Parla di una dea tra gli uomini, del fulgore e della caduta del suo astro. Bedelia è proprio la Bedelia che spezzò il cuore di Aldo in Venerdì 12, ma questo libro è completamente indipendente, così come, per dire, lo è Cinzia rispetto a Rat-Man. L’universo narrativo è lo stesso, ma la storia, lo scoprirete, è proprio qualcosa di profondamente diverso. Non vediamo l’ora che possiate leggerlo!

Bedelia

di Leo Ortolani

180 pagine – 17 x 24 cm

B/N, cartonato

€ 19,00

Bedelia è una dea. Bedelia è l’icona di Segreti, la marca di lingerie più sexy del mondo. Bedelia è… in procinto di essere sostituita da una modella più giovane. E il suo mondo le crolla attorno, ma quando crolla il mondo di una dea, sono i mortali a soffrire… il che non è niente di nuovo, sinceramente, per Bedelia. Molto più di un sequel di Venerdì 12, questo libro è l’icona della bellezza nell’era della comunicazione social, e un monito sulla caducità della fama, firmato Leo Ortolani.

Dopo aver portato a degna conclusione la serie cult Rat-Man, i progetti di Leo Ortolani si sono diversificati. Ha collaborato con l’ESA per Luna 2069 e C’è spazio per Tutti) oltre ad altri progetti di divulgazione scientifica come Dinosauri che ce l’hanno fatta e le vignette su Comics & Science. Per i tipi di Feltrinelli Comics, Ortolani ha recentemente raccolto in un volume tutte le vignette pubblicate sui social durante la quarantena. Il volume si intitola Andrà tutto bene..