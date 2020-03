Bao Publishing e #iostoacasaconbao: le iniziative per tenere compagnia ai propri lettori

Bao Publishing tiene compagnia ai propri lettori durante l’attuale quarantena con l’iniziativa #iostoacasaconbao: dirette, storie lette ad alta voce e fumetti digitali da scaricare al prezzo di 1,99 € o gratuitamente.

Con l’emergenza Coronavirus in corso e la necessità di rimanere in casa, onde evitare una maggiore diffusione del Covid-19, è più importante che mai poter avere degli stimoli e degli svaghi che possano rendere meno difficoltosa la situazione attuale. Tra le numerose iniziative solidali che in questi giorni sono state avviate da molti publisher, vi è anche quella annunciata da Bao Publishing per poter stare vicino ai propri lettori nonostante la quarantena in atto.

L’iniziativa #iostoacasaconbao è stata comunicata così dalla casa editrice:

In questi giorni di estrema difficoltà per tutto il Paese, ci sembra importante continuare in quella che dovrebbe essere una missione di ogni Casa editrice: fornire stimoli, svago, occasioni di riflessione, e lenire le solitudini raccontando emozioni che ci accomunano. Abbiamo studiato una serie di iniziative per entrare in punta dei piedi nelle routine quotidiane dei nostri lettori durante l’emergenza, per lanciare in ogni modo possibile il messaggio che più ci sta a cuore: non siete soli, e non vi lasceremo soli.

Tra le iniziative avviate da Bao Publishing vi è la possibilità di acquistare numerosi fumetti digitali presenti nel catalogo, al prezzo di vendita di 1,99 € fino al 3 aprile. I titoli disponibili sono:

“Alice di sogno in sogno” di Giulio Macaione

“Andy: I fatti e la favola” di Typex

“Anna e la famosa avventura nel bosco stregato” di Luca Tortolini e Sara Colaone

“Finisco di contare le mattonelle” di Elisabetta Romagnoli

“Fottuti musi verdi a chi?” di Jacopo Paliaga e French Carlomagno con The Jackal

“Guardati dal beluga magico” di Daniel Cuello

“I giorni che scompaiono” di Timothé Le Boucher

“Il piano orientale” di Zeina Abirached

“Il porto proibito – Artist Edition” di Teresa Radice e Stefano Turconi Le malerbe di Keum Suk Gendry-Kim

“Le ragazze nello studio di Munari” di Alessandro Baronciani

“Meka Chan” di Claudio Acciari

“Melvina” di Rachele Aragno

“Papaya salad” di Elisa Macellari

“Per l’Impero” di Bastien Vivès e Merwan

“Sempre Pronti” di Vera Brosgol

“Sognando Elvis” di Veronica Carratello

“Ti chiamo domani” di Rita Petruccioli

“Uma del mondo di sotto” di Marta Baroni

“Vagabondaggi di Zao Dao, Viaggi nella filosofia” di Janine

Tra i fumetti da leggere vi è anche la prima stagione di John Doe: oltre duemila pagine di fumetto da scaricare gratuitamente in formato digitale per Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo. Il fumetto creato da Roberto Recchioni e Lorenzo Bartoli sarà fruibile gratuitamente fino al 31 marzo, proprio a seguito dell’appello fatto dallo stesso Recchioni e accolto da Bao.

L’iniziativa #iostoacasaconbao non finisce qui. Bao terrà compagnia ai lettori anche attraverso video e dirette con gli autori della casa editrice, che attraverso Instagram e Facebook racconteranno di sè e del proprio lavoro con i fumetti. Sarà possibile poi girare il mondo attraverso i fumetti, stando comodamente a casa: sull’account Instagram di Bao Publishing si “viaggia” attraverso diverse località, come il Portogallo, attraverso le tavole di Portugal di Cyril Pedrosa, o New York, con le immagini de Il suono del mondo a memoria di Giacomo Bevilacqua. Anche i più piccoli potranno stare in compagnia di Bao, attraverso le storie di Palla Rossa e Palla Blu: ogni giorno alle 16.00 le storie tratte dal libro di Maicol & Mirco verranno lette ad alta voce, con la collaborazione di Nati per Leggere San Benedetto del Tronto e Nati per Leggere Ascoli Piceno.