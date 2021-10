Barbie: il film con Margot Robbie ha trovato il suo Ken

L’attrice Margot Robbie è stata scelta per prendere le sembianze dell’amatissima Barbie, recitando nel film live action previsto nelle sale nel corso del prossimo anno. La regista Greta Gerwig ha anche scritto la sceneggiatura di questa nuova e sicuramente originale pellicola assieme a Noah Baumbach, un progetto che intende rendere l’amata bambola meno perfetta e decisamente più umana, trasformandola di fatto in una ragazza che dovrà presto avere a che fare con le difficoltà della vita di tutti i giorni, lontana dal dorato mondo di Barbieland. Ora, come riportato anche da ScreenRant (qui la notizia originale) è stato scelto l’attore che interpreterà Ken, l’altra celebre figure prodotta da Mattel e appartenente alla linea delle cosiddette fashion doll dedicate a Barbie.

Sarà infatti Ryan Gosling a interpretare la controparte maschile dell’iconica bambola nel film di prossima uscita. L’attore aveva precedentemente rifiutato il ruolo a causa di numerosi impegni, sebbene sembra che Gosling sia ora in trattative per unirsi al cast del film. Al momento, non sono noti ulteriori dettagli della trama della pellicola, incluso il ruolo che Ken avrà nell’economia della storia.

Tra i produttori di Barbie troviamo proprio la Robbie con la sua LuckyChap Entertainment, assieme a Mattel Films e a Warner Bros. Pictures. Il ruolo dell’iconica bambola che da più di 60 si fa amare e desiderare da generazioni di bambini, è stato conteso da attrici di un certo calbro, incluse Amy Schumer e Anne Hathaway, sebbene la scelta sia poi ricaduta con l’interprete di Harley Quinn nel DCEU. Le riprese di Barbie prenderanno il via nel corso del prossimo anno, per un’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prevista per il 2023. Greta Gerwig è nota al pubblico per Lady Bird, vincitore di un Golden Globe per il miglior film commedia o musicale, e Piccole Donne, candidato agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale (qui a prezzo speciale).