Barbie rende omaggio a Star Wars con la linea Star Wars x Barbie

Star Wars x Barbie sarà una linea di Barbie da collezione che celebrerà Star Wars interpretando in stile Barbie alcuni dei personaggi iconici della serie.

È in arrivo una nuova linea di Barbie dedicata a Star Wars. La linea Star Wars x Barbie renderà omaggio ad una delle saghe più amate di sempre e che hanno influenzato l’immaginario collettivo di diverse generazioni realizzando tre Barbie ispirate a altrettanti personaggi iconici della saga, tratti da Episodio IV – Una Nuova Speranza.

La linea interpreterà in chiave fashion e in pieno stile Barbie Darth Vader, la Principessa Leia Organa e il droide R2-D2.

Le tre bambole faranno parte della linea Gold Label, ossia Barbie da collezione a tiratura limitata, e sono state ideate dal designer Robert Best. Nell’ immaginare delle Barbie ispirate a Star Wars, Best si è concentrato sui dettagli più iconici dei personaggi, integrandoli nel design del costume delle tre bambole, in modo da renderle riconoscibili a prima vista.

Star Wars Darth Vader x Barbie Doll, la Barbie ispirata a Darth Vader, sarà una bambola dall’aura drammatica, tipica delle dive di altri tempi. Il costume della bambola sarà dominato da un abito tubino in simil pelle nera lucida che richiamerà la celebre armatura del Sith e da un paio di stivali sopra il ginocchio. A completare l’outfit ci saranno occhiali da sole e un ampio mantello nero.

Star Wars R2D2 x Barbie Doll, la Barbie dedicata al droide R2D2, sarà una Barbie dall’aspetto futuristico caratterizzata da una folta e lunga coda di cavallo blu. Il costume della bambola renderà omaggio al motivo bianco e blu del droide e l’abitino e il bomber argentato enfatizzeranno gli elementi più riconoscibili di R2-D2 evidenziando ancor di più il tema fantascientifico.

Princess Leia Star Wars x Barbie Doll riprenderà il costume indossato da Leia Organa in Episodio IV, rivisitandolo in chiave haute couture. Il classico abito bianco infatti avrà un taglio elegante che non stonerebbe durante una sfilata sul red carpet. L’abito sarà caratterizzato da un’ampia gonna con spacco e da lunghe maniche ispirate ai kimono e sarà arricchito da un bustino stringivita argentato e da delle scarpe con allacciatura alla schiava. L’acconciatura di questa Barbie renderà omaggio all’immortale pettinatura di Leia, attualizzandola in modo da conferire alla bambola la forza d’animo tipica di Leia Organa.

La collezione Star Wars X Barbie sarà disponibile a partire dal 18 novembre 2019, ogni bambola avrà un costo di 100$ e sarà accompagnata da un certificato di autenticità.