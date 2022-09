Bastard!! Parte 2, sancisce il trionfale e folle ritorno di Dark Schneider. Parliamo della seconda parte della prima stagione della serie di animazione più metallara di Netflix. Per una visione di insieme più completa sulla serie basata sul manga originale di Kazushi Hagiwara, vi invitiamo alla lettura della nostra recensione della prima parte di Bastard!! Gli undici episodi che compogono Bastard!! Parte 2 sono già disponibili su Netflix e spingono sull’acceleratore portando la serie a nuove, improbabilissime vette di assurdità, una scelta narrativa, questa, che può rivelarsi fin troppo azzardata.

La serie è tratta dall’omonimo manga di target shonen/seinen scritto e illustrato da Kazushi Hagiwara, la cui pubblicazione è iniziata nel 1998, ma che attualmente non viene più pubblicato con regolarità: la serie risulta infatti in pausa dal 2012. Dal manga era già stata tratta una serie animata nel 1992. La nuova serie Netflix vede alla regia Takaharu Ozaki (Goblin Slayer) e alla composizione della serie Yosuke Kuroda (My Hero Academia). Lo studio dietro quest’opera è Liden Films, conosciuto per le versioni animate di Tokyo Revengers e Cells at Work! Black.

Bastard!! Parte 2: Abigail e la Divinità della Distruzione

In Bastard!! Parte 2 il crudele e bellissimo eroe protagonista è alle prese con un nemico temibilissimo e all’apparenza indistruttibile: Abigail. Questo oscuro personaggio ha in mente un obiettivo ben preciso: riportare in vita la Divinità della Distruzione Anslasax. A tal proposito, teniamo a precisare che il nome della divinità nel manga originale di Hagiwara è Anthrasax. Un po’ come succede abitualmente per Le Bizzarre Avventure di JoJo, si è scelto di cambiare il nome della Divinità, rendendolo però, così, meno evocativo. Se siete dei metallari, infatti, il nome originale Anthrasax vi avrà fatto di certo pensare a due band cult: Anthrax e Saxon. Visivamente, invece, l’ispirazione per il suo design è ispirato alle opere di Hans Ruedi Giger, l’artista svizzero che ha dato vita allo Xenomorfo della saga cinematografica di Alien.

Detto questo, un particolare interessante è che non vediamo mai Anthrasax combattere direttamente contro quel bastardo di Dark Schneider e i suoi amici, e questo perché, al momento, la Divinità della Distruzione non è stata ancora risvegliata. Tuttavia, essa può contare sul supporto di Abigail, che sta lottando proprio per liberarla dai sigilli che la tengono imprigionata. Il suo obiettivo è chiaro: la distruzione totale e indiscriminata di qualsiasi forma di vita sulla faccia del pianeta.

Il nome di Abigail è un secondo tributo a King Diamond, che ha già ispirato il nome e il face painting del conte Diamond, uno degli antagonisti della prima parte della serie: Abigail, infatti, è il titolo del secondo album solita del 1987 di King Diamond, già cantante dei Mercyful Fate.

Abigail, però, non è solo nella sua lotta: può contare, infatti, su particolari artefatti demoniaci che sono direttamente collegati ad Anthrasax, la quale ha anche notevolmente potenziato sia la forza fisica che quella magica di Abigail, senza tralasciare una difesa impenetrabile. Dark Schneider è un mago molto antico, molto malvagio, molto bastardo e molto potente, ma Abigail è un nemico decisamente al di sopra della sua portata. L’aiuto dei suoi compagni si rivelerà determinante, anche se, come è facile aspettarsi da una serie incentrata su di lui, alla fine la vera rock star sarà sempre e solo Darsh.

Bastard!! Parte 2: Le Bizzarre Avventure di Dark Scheider

A differenza della prima parte della serie, Bastard!! Parte 2 si concentra non su scontri contro diversi villain, ma su un unico, temibilissimo e potentissimo villain: Abigail. Si tratta di un personaggio mosso unicamente dal desiderio di distruzione. Non ha, infatti, alcun tipo di interesse nella ricostruzione di un nuovo mondo dopo la distruzione di quello attuale. Dai suoi monologhi, poi, si evince che è del tutto privo di sentimenti, anche perché, per lui, sentimenti come l’amicizia e l’amore sono un impedimento al raggiumento dei propri obiettivi, nonché un notevole punto di debolezza.

Abigail non esita, quindi, a usare tutto il potere distruttivo di cui Anthrasax lo ha dotato per cercare di sbaragliare i suoi nemici. Dall’altro lato del campo di battaglia, però, non ci si risparmia comunque. Se amate ammirare gli effetti devastanti della magia elementale e non, Bastard!! L’oscuro dio distruttore è una serie che potrete di certo apprezzare, anche grazie alla fortissima personalità di Darsh, un uomo disposto a tutto, pur di raggiungere i suoi obiettivi. Proprio come Abigail.

Conclusioni

Bastard!! Parte 2 presenta un ricorso eccessivo a trovate narrative estreme e, per così dire, poco credibili, raggiungendo così vette di follia mai viste nella prima parte della serie. Questo costante desiderio di voler superare i limiti del credibile spinge il racconto a inoltrarsi in territori pericolosi, ma il risultato finale sono comunque delle battaglie godibilissime e sempre sul filo del rasoio. Vi chiederete spesso come i nostri eroi potrebbero venire fuori da situazioni che sembrano condurre unicamente a morte certa, e la tensione contribuisce a creare quel senso di attesa e di aspettativa che mantiene vivo l’interesse degli spettatori.

Le animazioni sono sempre fluide e c’è una discreta cura dei dettagli, che si perdono un po’ nei fondali. La colorazione vivacissima a toni accesi dà vita a un quadro complessivamente molto piacevole da vedere, anche quando indugia nei particolari un po’ più cruenti. Naturalmente, non mancano la nudità, il linguaggio volgare, le situazioni sessualmente ambigue e le palpate sui formosi corpi delle pretendenti al talamo di Dark Schneider.

Audace, eccessivo, esplosivo, folle, Bastard!! Parte 2 ci presenta Darsh in una veste mai vista prima, mostrandoci fino in fondo l’immensità del potere di cui dispone. Un ultimo consiglio: dopo la sigla di chiusura continuate la visione dell’ultimo episodio per godervi alcune scene extra, ossia il vero finale di stagione, ossia un finale aperto, che lascia quindi intendere che si sta già pensando a una seconda stagione della serie animata più metallara di Netflix.