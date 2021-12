Batgirl, la prima foto conferma un dettaglio chiave di Barbara Gordon

Batgirl sarà il prossimo eroe dei fumetti DC Comics a diventare in carne e ossa, grazie all’arrivo di un film previsto in esclusiva sul catalogo di HBO Max. A vestire i panni della protagonista troviamo Leslie Grace, attrice e cantante statunitense, per la prima volta in un ruolo iconico per ogni appassionato di fumetti che si rispetti. Ora, il regista Bilall Fallah ha condiviso sui social una foto del set del film appartenente al DC Extended Universe, il quale conferma le origini di Barbara Gordon.

Per festeggiare l’inizio dei lavori sulla pellicola, Fallah ha infatti condiviso su Instagram un primo scatto ufficiale del set di Batgirl: l’immagine (che trovate poco più in alto) offre uno sguardo a una scrivania nel Gotham City Police Department appartenente proprio a Barbara Gordon, confermando quindi che l’eroina, dismessi i panni da donna pipistrello, sarà un poliziotto del GCPD.

La conferma che Barbara sarà un’agente del GCPD è sicuramente una notizia eccitante per i fan dei fumetti: negli albi originali la figlia del commissario Gordon sarebbe poi rimasta paralizzato in Batman: The Killing Joke per mano del Joker, diventando poi il consulente tecnico e mediatore di informazioni di Batman noto come Oracle. Ovviamente, non è chiaro se il futuro di Barbara sarà proprio quello di affrontare un simile destino, ma è pur sempre incoraggiante scoprire che la strada battuta pare essere proprio quella della maggiore fedeltà possibile verso i fumetti DC Comics. Ricordiamo anche che l’attore JK Simmons è stato scelto per il ruolo del commissario Gordon, rivelandosi entusiasta dell’idea di poter tornare in quella parte (dopo le brevi apparizioni in Justice League del 2017 di Joss Whedon – qui a prezzo speciale – e nella Snyder’s Cut dello stesso uscita nel 2021). Nel cast del film su Batgirl anche Brendan Fraser, il quale interpreterà Firefly, alter ego di Garfield Lynns nonché storico nemico della Bat-Family.