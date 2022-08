Dopo diversi anni di inattività il mitico Brendan Fraser è tornato in quel di Hollywood, ricevendo il supporto di milioni di fan in tutto il mondo. Tra i suoi prossimi ruoli ci sarà quello del villain Firefily in Batgirl, film incentrato sull’alter ego di Barbara Gordon nonchè una delle componenti chiave della Bat-Family. A quanto pare la origin story del suo personaggio sarà leggermente diversa rispetto alla controparte cartacea.

Nuovi dettagli sul Firefly di Brendan Fraser in Batgirl

Ospite di recente al GalaxyCon in North Carolina, Brendan ha spiegato che l’identità di Firefly sarà quella di Ted Carson, veterano di guerra che ha perso tutti i suoi privilegi. Il senso di frustrazione e desolazione lo porterà a diventare un piromane con lo scopo di bruciare letteralmente Gotham City e ottenere la sua vendetta. Ad ostacolarlo ci penseranno Batgirl (Leslie Grace) e il Batman di Michael Keaton che nel film farà da mentore alla giovane eroina.

Una backstory ben diversa da quel fumetto, dove Ted Carson era un ricco erede di una miniera d’oro che si è dato alla criminalità per avidità. Il personaggio di Ted Carson fu creato da Bill Finger e Sheldon Moldoff in Batman #126. Nonostante questo cambio narrativo le prime foto rubate dal set mostrano un costume molto simile alla controparte cartacea. Nel frattempo Brendan Fraser sarà anche protagonista di The Whale, diretto da Darren Aronofsky: vestirà i panni di un recluso sociale che arriva a pesare 600 chili dopo la perdita del proprio partner.

Batgirl sarà diretto dal duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Christina Hodson, che si occuperà anche dell’attesissimo The Flash. Originariamente previsto per quest’anno, il film non ha ancora una data di uscita certa per via del cambio di programmazione voluto da Warner (The Flash uscirà infatti nel 2023). Neanche i registi, tra l’altro, sanno per certo se Batgirl possa essere o meno collegato agli altri film della DC per via della questione del multiverso.