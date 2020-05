Batman 1 – la copertina da Panini DC Italia

Pochi minuti fa, attraverso la sua pagina facebook ufficiale, Panini DC Italia ha svelato la copertina di Batman 1 che esordirà in edicola e fumetteria a partire dal prossimo 4 giugno.

La copertina di Batman 1 è realizzata da Lee Bermejo:

Dalla cima degli alti grattacieli di Gotham… alla magnifica Ghirlandina! Il Cavaliere Oscuro arriva a Modena con questa incredibile copertina realizzata da Lee Bermejo! La troverete su Batman 1 che sarà disponibile in edicola, fumetteria e online dal 4 giugno! E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la bellissima Museum Edition che potete ammirare nella seconda foto!

BATMAN 1

Autori: Tom King, Tony Daniel, Mitch Gerads

9 aprile • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 5,00

BLACK & WHITE CITY EDITION Euro 5,00 VARIANT ESCLUSIVA PER LE FUMETTERIE ADERENTI ALL’INIZIATIVA

Contiene: Batman (2016) #75-76

• CITY EDITION: CON COPERTINA ESCLUSIVA PANINI COMICS REALIZZATA DA UN MAESTRO DEL FUMETTO E AMBIENTATA IN ITALIA!

• Batman è sparito, e finalmente Bane ha la possibilità di avverare il sogno di portare la pace a Gotham… che la città lo voglia o no!

• La prima parte della saga “La città di Bane”!

• Da Tom King, il più apprezzato sceneggiatore odierno di Batman, e le star Tony Daniels e Mitch Gerads!

Le serie principali dell’Universo DC saranno dieci, distinte in albi spillati monografici confezionati con carta ad alta grammatura e tecniche di stampa all’avanguardia. Due i quindicinali, Batman e Superman, otto i mensili: Justice League, Wonder Woman, Batman/Superman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, Harley Quinn e DC Crossover (che raccoglierà tutti gli eventi che costituiranno la spina dorsale dell’Universo DC, a partire dalla miniserie Evento Leviathan che coinvolge tutti i più grandi detective del multiverso in un caso di spionaggio internazionale). I numeri uno di questi titoli si raccolgono sotto il nome di City Edition: ogni copertina è infatti ambientata in una città italiana. A dar vita a queste illustrazioni esclusive per Panini Comics sono stati 10 artisti del mondo del fumetto: Lee Bermejo, Simone Bianchi, Lelio Bonaccorso, Giorgio Cavazzano, Matteo Cremona, Gabriele dell’Otto, Emanuela Lupacchino, Milo Manara, Francesco Mattina, Andrea Sorrentino. Si tratta di artwork unici, pezzi da collezione disponibili anche in una versione in serie limitata e rinominata per l’occasione Museum Edition (senza elementi grafici in copertina e stampata a colori su carta Tintoretto da 250 gr).

Ci saranno poi 5 numeri Alfa, albi celebrativi contenenti storie del passato e inedite, ognuno con una cover d’autore, disponibile anche in versione variant gold metallizzata: Mirka Andolfo (Wonder Woman), Jacopo Camagni (Flash), Giuseppe Camuncoli (Superman), Werther Dell’Edera (Lanterna Verde) e Carmine di Giandomenico (Batman). I 5 numeri potranno anche essere acquistati in un cofanetto celebrativo contenente la doppia versione di ogni albo e un’esclusiva litografia realizzata da Werther Dell’Edera.