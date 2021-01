Chiedete a chi vi pare ma nell’immaginario collettivo esiste un solo ed unico Batman ed è quello interpretato da Michael Keaton nel film Batman del 1989 e il suo seguito Batman Returns del 1992. Come molti dei prodotti cult odierni è un prodotto figlio della pop culture degli anni 80-90 e dopo aver realizzato una raccolta dei migliori gadget abbiamo deciso di selezionare in questo speciale le migliori action figure e collezionabili a tema Batman 1989 (ma anche del suo sequel). Dalle Funko Pop alle costosissime Hot Toys prodotti per tutte le tasche, scommettiamo che qui sotto troverete il vostro prossimo acquisto?

Batman 1989: Le migliori action figure

Batman 1989 le Hot Toys 1/6 Scale

Una incredibile riproduzione in scala di Batman e di Joker con tantissimi punti di snodo e quasi 30 cm di altezza. Queste action doll sono dotate di numerosi accessori e parti intercambiabili e dispongono di una funzione che gli consente di ruotare anche i bulbi oculari per assumere le più svariate e incredibili pose. Sono ormai pezzi rari e l’unico modo per averli è quello di affidarsi a venditori con un elevato rating. Hot Toys ha prodotto anche una bellissima Batmobile in scala con le figure. Sono pezzi usciti anni fa, quindi se il prezzo vi sembra troppo alto possiamo dirvi che è del tutto normale per questo genere di articoli e, se non fanno per voi, forse vi conviene scorrere e cercare altro, questi sono dei veri pezzi per collezionisti accaniti!

Batman 1989 – S.H.Figuarts

Finalmente è disponibile sul mercato la nuova S.H.Figuarts di Tamashii Nations, la mitica azienda giapponese di proprietà del gruppo Bandai Spirits. L’action figure di Batman 1989 è super articolata ed è alta circa 15 cm. E’ realizzata in plastica con l’utilizzo di tessuto per la realizzazione del mantello. Dentro la confezione sono presenti diversi accessori tra cui batarang, rampini e due bastoni per simulare la mitica scena dell’apertura del mantello per spaventare i malfattori.

Funko Pop “Batman 1989”

Restiamo nel campo dei collezionabili con una bellissima statica dedicata a Batman. Questa Funko Pop oltre ad essere curatissima nei dettagli ha un costo accessibile e per tutte le tasche ideale anche come regalo. Fa parte di una serie di figures dedicate a Batman che celebrano i suoi 80 anni. Tra le varie Funko vi sono anche quelle del Joker, Catwoman e una edizione speciale con effetto “Statua di Bronzo” di Batman.

LEGO 76161 “1989 Batwing” e LEGO 76139 “1989 Batmobile”

Da LEGO arriva finalmente la riproduzione del Batwing, dopo aver realizzato la Batmobile potrete finalmente montare l’iconico velivolo tratto dal film. Con oltre 2363 pezzi, 52 cm di lunghezza e 58 cm di larghezza sarà dotato di un apposito supporto che vi permetterà di esporlo in posizione orizzontale ma anche di utilizzarlo come staffa per appenderlo a muro. All’interno vi saranno incluse ben tre mini figure esclusive: Batman, Joker-Mimo e Lawrence (il braccio destro di Joker). E’ disponibile anche un pratico espositore in acrilico trasparente.

Un set che non avrebbe nemmeno di presentazioni ma nel caso vi fosse sfuggito, grazie alla partnership tra Lego e Warner Bros è nato questo set per collezionisti veramente da urlo. 3300 pezzi per una lunghezza di quasi 60 cm che vi permetteranno di creare la mitica (e nerissima) Batmobile. Certo il costo può sembrarvi alto ma parliamo di una edizione limitata e di grande dimensioni. All’interno saranno presenti le minifigures di Batman, Joker e Vicky Vale.

Batman 1989 MDS by Mezco Toyz

Mezco Toys ha da qualche mese lanciato sul mercato una piccola action figure, Batman Deluxe Edition per la linea Mezco Designer Series. Si tratta di una caricatura del Batman creato da Tim Burton che grazie ai vari punti di snodo potrà assumere varie pose. Il mantello ha un filo di ferro che potete modellare a vostro piacere, possiede vari accessori tra cui mani intercambiabili, armi e…sorpresa…dietro la testa ha una rotellina che permette di far ruotare gli occhi.