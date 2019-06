Batman avrà una stella sulla Walk of Fame

In mezzo a tante celebrità, anche Batman è riuscito a conquistarsi una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Uno dei meme più ridondanti della rete, vedrebbe il Cavaliere Oscuro capace di fare di tutto semplicemente additando come risposta, “I’m Batman!”, ma questo è uno di quei casi in cui la realtà supera la fantasia: perché Batman avrà la sua Stella nella Walk of Fame di Hollywood a fianco di vere e proprie celebrità dello star-system, pur essendo un personaggio di finzione.

A comunicarlo è Vin Di Bona, presidente del comitato di selezione, che spiega il motivo di questa singolare decisione: “Immaginavamo che la gente ne avrebbe parlato, riconosco che quest’anno abbiamo compiuto scelte particolarmente uniche su più livelli. I trentacinque artisti che abbiamo scelto hanno cementato la loro eredità qui, ad Hollywood, siano apparsi al cinema, in TV o radio, tutti in un modo o nell’altro sono riusciti a toccare le corde del nostro cuore, è quindi un grande privilegio per noi essere riusciti a celebrarli.”

Curiosi di scopriri i nomi che accompagneranno il Crociato di Gotham tra le Stelle del Walk of Fame di quest’anno? Eccone alcuni: Spike Lee, Chris Hemsworth, Julia Roberts, Mahershala Ali, Cindy Crawford, Terry Crews, Laurence Fishburne, Milo Ventimiglia, Elvis Costello, 50 Cent ed Alicia Keys.

È un periodo d’oro per l’universo crossmediale dell’Uomo Pipistrello: dopo essere stato in TV negli ultimi anni con Gotham, che raccontava il percorso di formazione del giovane Bruce Wayne, e tornarci la prossima stagione con Batwoman che racconterà l’asesca di una nuova eroina dopo che Batman è scomparso, e Pennyworth che esplorerà le origini del maggiordomo Alfred, Batman sta per tornare anche al cinema con un sequel fatto di risate e mattoncini grazie al sequel di LEGO: Batman – Il film, ed il primo capitolo di The Batman, potenziale nuova trilogia scritta e diretta da Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson.