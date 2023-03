Batman: Caped Crusader, la serie animata di Bruce Timm, Matt Reeves e J.J. Abrams, incentrata sulle gesta del Cavaliere Oscuro, uscirà su Prime Video contro ogni previsione del caso. Per chi non lo sapesse, questo specifico progetto era stato cancellato in precedenza. Una notizia del genere non può che far piacere ai fan che continuavano a sperarci.

Batman: Caped Crusader

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link



Batman: Caped Crusader, dopo la cancellazione torna a nuova vita su Prime Video

In base a quanto recentemente riportato da The Hollywood Reporter, Batman: Caped Crusader vedrà la luce, dato che Amazon ne ha ordinato ben due stagioni. Vi ricordiamo che HBO Max aveva cancellato la serie nell’agosto 2022, insieme a molti altri titoli legati alla DC Comics, (Batgirl è un esempio palese delle scelte di quel periodo).

Sembra proprio che per questa serie animata però, ci sia ancora una possibilità tangibile altrove. Pare, inoltre, che anche Netflix, Apple e Hulu fossero interessati alla storia di Bruce Timm, Matt Reeves e J.J. Abrams, ma Amazon è riuscita ad anticipare tutti gli altri pretendenti acquistandone i diritti dalla Warner Bros. Discovery. Una manovra del genere dovrebbe far parte degli sforzi di Warner per “monetizzare i contenuti vendendo progetti ad acquirenti di terze parti” (sempre secondo THR).

Gli annunci iniziali di Batman: Caped Crusader descrivevano la serie come la storia che avrebbe approfondito le radici noir del personaggio, traendo la sua ispirazione estetica da Batman: Strange Days, il famoso cortometraggio animato firmato da Bruce Timm. Warner Bros. Discovery aveva cominciato a parlare del progetto a maggio 2021, per poi prendere la strada che tutti conosciamo.

Queste le parole di Reeves, Timm e Abrams in una dichiarazione dell’epoca (tramite CBR):

Siamo oltremodo entusiasti di lavorare insieme per riportare in vita questo personaggio, e raccontare nuove avvincenti storie a Gotham City. La serie sarà elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà più a fondo nella psicologia di questi personaggi iconici. Non vediamo l’ora di condividere questo nuovo mondo.

La cancellazione, ovviamente, ha frenato gli entusiasmi di tutti, portando alle notizie dell’agosto 2022 secondo cui Batman: Caped Crusader sarebbe stato accessibile e acquistabile anche da altri studi.