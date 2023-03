Batman e Catwoman verranno coinvolti in un nuovo scontro, che prenderà forma sulle pagine delle loro rispettive testate in un crossover inaspettato. L’annuncio ufficiale è arrivato dal profilo Twitter di Jorge Jiménez (artista strettamente connesso con l’universo narrativo di Batman) anticipando il tutto con un teaser poster più chiaro che mai (se interessati a recuperare storie simili, grazie a Panini Comics, potete acquistarle su Amazon).

Batman e Catwoman: lo scontro pare inevitabile nel crossover Showdown

In base alle informazioni condivise da CBR, il nuovo crossover al cui centro troviamo Batman e Catwoman s’intitolerà Showdown. La sua scrittura sarà curata da Chip Zdarsky e Tini Howard, mentre le illustrazioni verranno realizzate da Jorge Jimenez e Nico Leon. L’idea di uno scontro diretto fra i due personaggi deriva proprio dal poster condiviso sui social, in cui vediamo il celeberrimo simbolo di Batman graffiato e sanguinolento dopo un probabile attacco dagli artigli di Catwoman, anticipando una dinamica del genere.

Questo nuovo evento crossover fa parte dell’iniziativa editoriale e annuale Dawn of DC, iniziata nel gennaio 2023, anticipando una serie di nuove storie con incontri e altri sviluppi.

Ovviamente non è affatto la prima volta in cui vediamo questi due personaggi affrontarsi, o anche semplicemente incontrarsi, senza una chiarezza narrativa di fondo. Il particolare connubio fra Batman e Catwoman, oltre che nella dimensione cartacea, da sempre alimenta le fantasie dei fan anche al cinema e sul piccolo schermo, con prodotti (rifiniti o meno) che continuano a giocare con le dinamiche, anche tossiche, alla base del loro rapporto chiaro e allo stesso tempo distorto.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo evento crossover? Il rapporto storico fra i due prenderà una piega inedita, o ci ritroveremo a leggere momenti familiari e sviluppi che altri autori, in passato, hanno cercato di propinare ai fan di tutto il mondo? Non ci resta che attendere nuovi dettagli nei confronti del progetto, e qualche conferma in più sui lavori attualmente in corso ambo le parti.