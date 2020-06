Batman Cavaliere Bianco, uno spinoff su Harley Quinn di Matteo Scalera

DC ha annunciato per il prossimo ottobre arriverà uno spinoff, ambientato nell’universo alternativo di Batman Cavaliere Bianco di Sean G. Murphy, dedicato ad Harley Quinn. Attualmente non è dato sapere se si tratta di un one-shot o di una miniserie, più probabile la prima ipotesi, visto che l’annuncio è trapelato per sbaglio ad alcuni rivenditori.

Lo spinoff si intitola Batman: White Knight Presents Harley Quinn #1 ed è in formato prestige, quello ormai classico dell’etichetta Black Label, quindi 48 pagine per $ 5.99.

Batman: White Knight Presents Harley Quinn #1 sarà scritto da Sean G. Murphy e sua moglieKatana Collins con matite dell’italiano Matteo Scalera (Black Science) e colori di Dave Stewart.

Questo spinoff sarebbe ambientato due anni dopo la fine della seconda miniserie di prossima pubblicazione in Italia con il titolo La Maledizione del Cavaliere Bianco, che ha come protagonista Azrael, e dovrebbe introdurre un nuovo personaggio chiamato Producer.

Questa invece la sinossi della prima miniserie Batman Cavaliere Bianco:

Batman Cavaliere Bianco segue le gesta dell’uomo conosciuto come Jack Napier, impegnato nella missione di lenire le ferite della città che fino a poco tempo prima terrorizzava. Dopo essersi riconciliato con la sua vecchia partner Harley Quinn, Jack mette in campo una strategia tesa a screditare le persona che egli vede come il vero nemico di Gotham: Batman. La sua crociata mette a nudo decenni di corruzione all’interno della polizia locale, e trasforma Napier in consigliere comunale ed eroe cittadino. Ma quando i peccati del suo passato torneranno a presentargli il conto, la distinzione tra salvatore e distruttore verrà meno sia per Joker che per Batman… e con essa, crollerà anche ogni speranza per il futuro di Gotham.