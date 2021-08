Batman: Danny DeVito scriverà un fumetto per l’80° anniversario del Pinguino

Batman Returns del 1992, conosciuto da noi in Italia con il titolo di Batman – Il Ritorno, è diventato un classico di culto in gran parte grazie alla forza dei suoi villain, inclusa la trasformazione dell’attore Danny DeVito nel Pinguino. Ora, DeVito sta riprendendo quel ruolo in un modo piuttosto originale e unico, scrivendo una storia a fumetti incentrata sul Pinguino per l’antologia Gotham City Villains Anniversary Giant #1 che uscirà a novembre negli Stati Uniti.

Il tributo di Danny DeVito al Pinguino

La rappresentazione mostruosa e spietata di DeVito del Pinguino ha ridefinito il personaggio negli occhi degli appassionati da capo criminale elegante, ma vile a mente assetata di sangue dall’aspetto così simile a quello di un vero pinguino. L’interpretazione del personaggio proposta dal celebre attore continua a influenzare il modo in cui è raffigurato in diversi media, inclusi il cinema e i comics stessi. La storia di DeVito in Gotham City Villains Anniversary Giant #1 è stata da lui scritta appositamente come celebrazione dell’80° anniversario di Pinguino, poiché il minaccioso personaggio con il monocolo di Gotham ha fatto il suo debutto sulle pagine di Detective Comics #58 nel 1941.

I film di Batman e il sequel Batman Returns di Tim Burton stanno attraversando una sorta di rinascita culturale in generale, mentre il Bruce Wayne scelto da Burton per i suoi film, Michael Keaton, sta per tornare a vestire i panni dell’iconico Cavaliere Oscuro nel film su Flash, attualmente in fase di produzione.

Il ritorno di DeVito nelle vesti del Pinguino è in linea con la valutazione da sempre positiva che Batman Returns ha ricevuto da parte del pubblico e con l’ influenza della sua iconica interpretazione anche nell’attuale cultura pop, in particolare per il suo recente ruolo come il bizzarro Frank Reynolds protagonista della serie TV C’è sempre il Sole a Philadelphia.

