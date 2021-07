Batman Day 2021: 4 film animati di Batman arrivano in blu-ray

Cadrà il prossimo 14 Settembre il Batman Day 2021, e oltre alle iniziative già annunciate da Panini Comics per l’occasione anche Warner Bros Italia si unirà ai festeggiamenti: a partire dal 16 Settembre usciranno in home video formato Blu Ray, e con doppiaggio italiano, ben 4 film animati sul Cavaliere Oscuro, alcuni dei quali già usciti in streaming.

Batman Day 2021: 4 film animati di Batman in arrivano in blu-ray

Si tratterà di Batman: Hush, Batman Ninja, Batman Vs Teenage Mutant Ninja Turtles e Batman contro Jack Lo Squartatore, tutti film che potete già preordinare su Amazon.it.

Tratto dall’omonima serie di Jeph Loeb e Jim Lee, in Batman Hush, il Cavaliere Oscuro di Gotham City si troverà ad affrontare un nuovo nemico, che riuscirà a mettere in seria difficoltà il Pipistrello e Bruce Wayne stesso, essendo infatti al corrente dei suoi segreti e trascorsi.

Gorilla Grodd è riuscito a costruire e far funzionare una macchina in grado di trasportare nel tempo, catapultando Batman, insieme ai suoi fedeli compagni, ma anche ad alcuni dei suoi più acerrimi rivali, nel Giappone feudale. Batman Ninja è un interessante viaggio nel tempo dei samurai e degli shinobi, ideato da Jinpei Mizusaki e con gli inediti character design di Takashi Okazaki.

Finora inedito in Italia, Batman Vs Teenage Mutant Ninja Turtles è nato dal crossover a fumetti che intreccia le strade del Cavaliere con quella delle quattro tartarughe più famose della storia. Batman è sulle tracce di un ladro di tecnologia che sta compiendo furti in tutta Gotham, ancora ignaro però che le fogne della città hanno dei nuovi inquilini: Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo!

Tratto dal fumetto Gotham by Gaslight disegnato da Mike Mignola, Batman vs Jack lo Squartatore racconta un’ipotetica Gotham di epoca vittoriana, in cui il magnate Bruce Wayne promuove la ricerca scientifica e tecnologica, vestendo contemporaneamente i panni del giustiziere della città. Ma non è il solo ad operare con il favore delle tenebre: una nuova minaccia si aggira per i vicoli, aggredendo e uccidendo le prostitute. Il commissario Jim Gordon si metterà sulle tracce dell’assassino, potendo però contare sull’aiuto di Batman e delle sue incredibili capacità deduttive.

