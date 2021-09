Batman Day 2021: primi dettagli sulla serie Webtoon e tutte le celebrazioni globali

DC e Warner Bros. hanno reso noti primi dettagli sulla prima serie Webtoon ambientata nell’Universo DC con protagonista Batman e su tutte le iniziative legate alle iniziative del Batman Day 2021 che verrà celebrato il prossimo 18 settembre.

Batman Day 2021: i fumetti

Webtoon, piattaforma di webcomic numero uno al mondo, renderà disponibile da oggi gratuitamente il primo webtoon ambientato nell’Universo DC Batman: Wayne Family Adventures. Batman ha bisogno di una pausa, ma con l’arrivo di Duke Thomas a Villa Wayne e una scorta infinita di bambini adottati, affidati e biologici da gestire, Bruce Wayne avrà il suo bel da fare. Essere padre non può essere più difficile di essere Batman, giusto?

Martedì 14 settembre invece sarà disponibile in 14 mercati internazionali Batman: Il Mondo. Si tratta di una antologia di 184 pagine che verrà proposta da Panini DC Italia in un elegante volume cartonato e che conterrà storie di Batman ad opera dei migliori team creativi di tutto il mondo. Si tratta di storie ambientate nei loro paesi d’origine. Ad inaugurare il volume è una storia del pluripremiato duo composto dallo scrittore Brian Azzarello e dall’artista Lee Bermejo (Batman: Damned, Joker) in cui Batman riflette sul tempo trascorso a Gotham, a proteggere la città e i suoi abitanti da ogni tipo di minaccia.

L’avventura italiana è ivnece realizzata da Alessandro Bilotta ai testi, Nicola Mari ai disegni, Giovanna Niro ai colori e Andrea Accardi al lettering, e vede il più grande detective del mondo a Roma, alle prese con un nemico tutto italiano.

Ritornerà disponibile, con una ristampa speciale, Batman/Fortnite: Punto Zero #1. La serie è stata un successo immediato per i fan di Batman e Fortnite, ed ha segnato la prima apparizione del mondo del popolare gioco online, in un fumetto DC.

Il 24 settembre invece sarà la volta della inedita collaborazione fra FaZe Clan, la piattaforma multimediale di lifestyle e media radicata nel gioco e nella cultura giovanile, con DC con un albo speciale in edizione limitata che includerà membri famosi del FaZe Clan come FaZe Banks, FaZe Apex, FaZeTemperrr, FaZeRain, FaZe Adapt, FaZe Rug e FaZe Blaze in forma di supereroi.

L’albo farà da apripista al lancio merchandise di Batman e FaZe Clan in edizione limitata come giacche, magliette, felpe con cappuccio e altro ancora.

Batman Bat-Tech, i fumetti e i giocattoli

L’app DC: Batman Bat-Tech Edition è stata lanciata in tutto il mondo in 13 lingue, segnando l’ultima esperienza mobile di realtà aumentata di Batman, che consente ai bambini di unirsi alla squadra di Batman contro il crimine: la Knightwatch. Attraverso l’AR, i bambini possono entrare nel mondo di Batman, imparando a usare la sua Bat-Tech per combattere il crimine e aiutare a difendere Gotham City dai suoi nemici. Scaricabile gratuitamente su Apple e Google Play, l’app DC: Batman Bat-Tech Edition immerge i bambini in attività basate sulla narrativa e ispirate alla tecnologia. I fan possono ottenere contenuti esclusivi di Batman, filtri AR, una nuova miniserie a fumetti di 5 numeri e sperimentare esperienze formative di Batman basate sulla tecnologia.

Durante il Batman Day, verrà lanciata una nuova missione, sulla trama dell’app Bat-Tech. I giocatori potranno infiltrarsi nel covo di Mr. Freeze e scoprire che la rapina in banca è stata un diversivo diabolico proprio mentre l’app Bat-Tech veniva hackerata dall’Enigmista. E quest’ultimo, riuscirà davvero ad usare la tecnologia di Batman contro di lui per trovare la Batcaverna? Batman ha bisogno che tu e l’intera squadra di Knightwatch aiutiate a fermare questi supercriminali.

Con un’epica linea di giocattoli Bat-Tech, la Spin Master, azienda leader a livello mondiale di intrattenimento per bambini, fonde l’innovazione con i più grandi supereroi e supercriminali del mondo.

L’elegante Batmobile radiocomandata Launch and Defend in scala 1:16, include nella confezione un esclusivo personaggio di BATMAN da 10 cm. L’iconica Batmobile ha un sedile ad espulsione che permette di lanciare Batman fuori dall’abitacolo, facendolo entrare subito in azione. Premendo semplicemente il pulsante sul radiocomando, la cabina di pilotaggio si apre e Batman viene tempestivamente lanciato fuori dal veicolo. Con la Batmobile Launch and Defend è possibile sfrecciare in avanti o in retro e sterzare a destra e a sinistra con il doppio joystick intuitivo, inoltre la Batmobile è dotata di un radiocomando da 2,4GHz che permette di guidare il veicolo fino ad una distanza di 75 metri. Grazie al morbido paraurti anteriore i bambini si possono divertire a mettere in scena le epiche avventure di Batman.

Batman e Amazon

Amazon.it si unisce alle celebrazioni globali del Batman Day 2021 e, in partnership con DC. I clienti che avranno acquistato i prodotti a tema inclusi nella pagina dedicata, dalle ore 00:01 del giorno 2 agosto alle ore 23:59 del giorno 31 agosto, potrebbero ricevere uno dei prodotti ordinati direttamente dal Cavaliere Oscuro!

Batman in TV e in home video

Anche Cartoon Network (canale 607 di Sky) celebra il Batman Day 2021 con una programmazione speciale imperdibile. Dal 20 settembre al 3 ottobre, dalle 19.40, andrà in onda sul canale una selezione di episodi tratti dalla serie cult Teen Titans Go!, con protagonista Batman: il tenebroso supereroe insieme agli irriverenti Titans, affronterà tante emozionanti e inaspettate avventure. Un mix esplosivo di azione e divertimento.

A partire dal 18 settembre, saranno disponibili su Sky on demand due film che i fan del supereroe di Gotham City non potranno perdere: Lego Batman: Il Film – DC Super Heroes e Lego Justice League: Fuga da Gotham City.

Per celebrare il Batman Day 2021, 4 nuovi film d’animazione con il Cavaliere Oscuro saranno disponibili dal 16 settembre per la prima volta nel mercato italiano in edizione home in edizione limitata con premium packaging e DTS-HD Master Audio italiano.

Questi i titoli, già disponibili per il pre-order su Amazon:

Batman Hush (Blu-Ray): Un nuovo misterioso criminale utilizza Catwoman, l’Enigmista, Ra’s al Ghul e molti altri nemici e alleati di Batman come pedine di un gioco per creare il caos nella vita del supereroe mascherato. Cliccate qui per acquistare Batman Hush (Blu-Ray).

Batman Ninja (Blu-Ray): Batman, insieme ai suoi alleati, si ritrova catapultato dalla moderna Gotham al Giappone feudale. Qui dovrà affrontare una nuova sfida contro uno dei suoi più temibili avversari, Joker. Cliccate qui per acquistare Batman Ninja (Blu-Ray).

Batman: Gotham by Gaslight (Blu-Ray)

Batman Vs Teenage Mutant Ninja Turtles (Blu-Ray): quando una nuova minaccia a Gotham City inizia a rubare la tecnologia sperimentale, Batman è in allerta. Tuttavia, anche un gruppo di guerrieri che vive nel sottosuolo si occupa del caso: le Tartarughe Ninja! Guidati da Leonardo, questi fratelli – l’intelligente Donatello, l’impavido Raffaello e lo spiritoso Michelangelo – sono misteriosi guerrieri esperti di arti marziali in rotta di collisione con il Cavaliere Oscuro. Basato sul celebre crossover a fumetti DC, Batman vs Tartarughe Ninja è la ambiziosa avventura al cardiopalma che le strade di Gotham abbiano mai visto. Cliccate qui per acquistare Batman Vs Teenage Mutant Ninja Turtles (Blu-Ray).

Batman in tutto il mondo

Negli Stati Uniti verrà lanciato sulla piattaforma HBO Max il 18 settembre il podcast in 10 episodi Batman: The Audio Adventures. Fra le voci protagoniste Jeffrey Wright nei panni di Bruce Wayne/Batman (Wright interpreterà anche il Commissario Gordon in The Batman), Rosario Dawson nei panni di Selina Kyle/Catwoman e John Leguizamo sarà The Riddler.

Batman: The Audio Adventures godrà anche di uno speciale albo one-shot di 80 pagine in uscita ad ottobre negli Stati Uniti scritto e disegnato daDennis McNicholas, Bobby Moynihan, Heidi Gardner, Paul Scheer, Leonardo Romero, Juni Ba fra gli altri mentre la copertina sarà di Dave Johnson.

Nuove esperienze globali ispirate al mondo dei supereroi e dei supercriminali DC, inclusa un’esperienza unica e coinvolgente a tema Batman presentata in anteprima a Londra nel 2022, in collaborazione con Department Studios, Inc. e Myriad Entertainment. I fan nel Regno Unito potranno anche vincere un pasto gratuito per 4 al Park Row, il nuovissimo ristorante a tema DC situato a Londra, e il kit di giocattoli Batman di Smyths su Cartoon Network.

In Francia, Batman sarà celebrato tutto il mese con esperienze uniche per i fan, con la possibilità di sedersi sulla Batmobile nel più grande negozio di giocattoli di Parigi, Village Jouéclub Paris; sessioni di autografi al Louvre con una riproduzione dal vivo dell’affresco della copertina di BATMAN IL MONDO, e altro ancora.

Francia, Giappone, Spagna, e America Latina presenteranno programmi a tema Batman su HBO, HBO MAX, TCM, Boing, Cartoon Network e altro ancora. In Spagna, i dispositivi Amazon Alexa reciteranno versi famosi di Caped Crusader come “Sono Batman” e “Gotham City ha bisogno di me” durante il Batman Day.

I fan tedeschi potranno risparmiare sulle uscite digitali dell’home entertainment dei più famosi titoli di Batman su Amazon, Apple, Google e altri video store partecipanti.

In Giappone, la mostra THE ART OF DC – THE DAWN OF SUPER HEROES verrà inaugurata nella città di Fukuoka in occasione del Batman Day. Sarà promosso in collaborazione con Kodansha, il partner editoriale di DC sulla produzione manga originale Batman: Justice Buster, già disponibile.