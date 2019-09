Batman Day: dieci città saranno illuminate dal Bat-segnale!

Per il Batman Day, alcune delle città più grandi al mondo hanno aderito a un iniziativa davvero interessante. Saranno infatti illuminate dal Bat-segnale.

Il Batman Day è ormai alle porte, e moltissimi appassionati si stanno preparando per questo grande evento. Ma non è tutto: per celebrare gli ottant’anni del pipistrello, DC e Warner Bros. hanno deciso di illuminare dieci città con l’iconico Bat-segnale.

“Il Bat-Segnale è uno degli elementi più facilmente riconoscibile tra tutte le iconografie di supereroi, e questo sarà uno spettacolo straordinario: avrà un valore che trascende i confini, le lingue e le culture, che riunirà tutti con questa singolare esperienza“, ha affermato Pam Lifford, presidente di Warner Bros. Global Brands and Experiences. “Siamo orgogliosi di accendere il Bat-Segnale durante Batman Day perché è un importante faro di ispirazione che ci fa credere a tutti che è possibile affrontare le difficoltà e renderla qualcosa di positivo e buono. Il Batman Day è una celebrazione globale per tutti i fan“.

I due colossi dell’intrattenimento hanno chiuso un accordo con alcune delle città più belle e grandi al mondo, ovvero: Melbourne, Australia )a Fed Square, di fronte a Flinders Street), Tokyo (a MAGNET di SHIBUYA109, Shibuya Scramble Crossing), Berlino (a Potzdamer Platz 11), Parigi alle (Galeries Lafayette), Barcellona (al Museu Nacional d’Art de Catalunya), Londra (House of Lords), San Paolo (a Itaúsa – LMB), New York (nonché Gotham City), Montreal (al Complex Dupuis), Città del Messico (alla Torre Reforma) e Los Angeles (municipio).

Secondo le ultime disposizione, oltre a queste città sopracitate, ci sarà anche Roma, che ospiterà un Bat-Segnale a Villa Borghese. Il Batman Day, infine, si svolgerà il prossimo 21 settembre.