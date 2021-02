Batman: Death Metal, ecco le Variant Band Edition annunciate da Panini

In occasione dell’uscita, prevista per marzo, del primo numero della serie Batman: Death Metal, Panini Comics e DC Comics hanno annunciato i dettagli dell’edizione definita “Band Edition” con cover e contenuti esclusivi dedicati a note band metal.

Il comunicato è arrivato direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Panini DC Italia ed è il seguente:

A marzo la Terra verrà inglobata dal Multiverso Oscuro…siete pronti per affrontare Batman Che Ride?

Siamo felici di annunciare l’arrivo della miniserie evento in 7 numeri, firmata dal dream team Scott Snyder e Greg Capullo: “Batman: Death Metal”, che verrà pubblicata in 13 paesi nel corso del 2021, a partire da marzo. Ciascun numero proporrà una copertina variant, dedicata a una band metal. All’interno dell’albo troverete un’introduzione della suddetta band e un’intervista esclusiva, a formare una panoramica su diversi generi metal provenienti da diverse generazioni.

Batman: Death Metal sarà disponibile ogni mese in edicola e fumetteria con la sua edizione regular. Batman: Death Metal – Band Edition, invece, sarà acquistabile in fumetteria e online, allo stesso prezzo di copertina della regular. Alla Band Edition si aggiunge un ulteriore set metal di copertine variant: ogni numero avrà come protagonista un personaggio del Multiverso DC, immerso in un’ambientazione musicale. Anche questa “metal edition” sarà disponibile esclusivamente in fumetteria e online. Non finisce qui… aspettatevi ancora tante sorprese pensate per veri e propri fan hardcore.

Volete conoscere la lineup di Batman: Death Metal? Eccola!