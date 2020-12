Batman di Christopher Nolan da questa sera su Italia 1

Saranno delle feste natalizie all’insegna della DC su Mediaset. Si parte con una maratona dedicata alla miglior trilogia supereroistica di sempre: quella di Batman realizzata da Christopher Nolan.

Il primo appunto è fissato questa sera 13 dicembre alle 21.15 circa su Italia 1 con Batman Begins del 2005.

Si prosegue domenica 20 dicembre, sempre alle 21.15 su Italia 1, con il capolavoro Il Cavaliere Oscuro del 2008 impreziosita dalla seminale interpretazione del compianto Heath Ledger.

La maratona terminerà poi domenica 27 dicembre, sempre alle 21.15 su Italia 1, con Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno del 2021.

Batman Begins

Nel 2003 la Warner Bros. assunse Christopher Nolan per dirigere un nuovo film di Batman, mentre David S. Goyer firmò un contratto per scrivere la sceneggiatura della pellicola. Con una carriera in ascesa dopo l’exploit dei suoi primi film Memento e Insomnia, la major inizialmente aveva contattato Nolan per affidargli la regia del kolossal Troy, ma il regista declinò l’offerta e propose invece una sua idea per il rilancio del franchise cinematografico di Batman in chiave moderna e più verosimile.

Eccovi la trama:

Dopo l’assassinio dei suoi genitori, Bruce Wayne decide di andare in giro per il mondo alla ricerca degli strumenti più sofisticati per combattere le ingiustizie e coloro che terrorizzano il mondo. Tornato a Gotham City, inizia a vestire i panni del suo alter ego: l’eroe mascherato Batman che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per combattere le forze del male che minacciano la città…

Il Cavaliere Oscuro

La produzione de Il Cavaliere Oscuro fu annunciata ufficialmente dalla Warner. Bros il 31 luglio del 2006 e il budget stanziato fu di ben 185 milioni di dollari. La pre-produzione iniziò a giugno dello stesso anno, mentre le riprese iniziarono il 18 aprile 2007 grazie anche ad una collaborazione tra Christopher il fratello Jonathan. Alcune scene d’azione videro l’utilizzo, per la prima volta, delle telecamere IMAX, all’epoca una tecnologia sperimentale che rendeva le riprese più immersive e coinvolgenti.

Eccovi la trama:

Sequel del film d’azione di grande successo Batman Begins. Batman alza la posta nella sua battaglia contro il crimine. Con l’aiuto del tenente Jim Gordon e del Procuratore Distrettuale Harvey Dent, Batman vuole debellare le ultime organizzazioni criminali che affliggono le strade della città. Il gruppetto si dimostra molto efficace ma i tre si trasformano presto nella preda del regno del caos creato dal pericoloso malvivente noto ai cittadini terrorizzati di Gotham City: Joker.

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno

Nolan ha tratto ispirazione dal fumetto La vendetta di Bane e dal successivo arco narrativo Knightfall del 1993, dalla serie Il ritorno del Cavaliere Oscuro e da Terra di nessuno del 1999. Le riprese hanno avuto luogo in città come Jodhpur, Londra, Nottingham, Glasgow, Los Angeles, New York, Newark, e Pittsburgh. Nolan ha utilizzato la tecnologia IMAX con cineprese 70 mm per gran parte delle riprese, compresi i primi sei minuti del film, per ottimizzare la qualità dell’immagine. Come per Il cavaliere oscuro, il film è stato preceduto da una grande campagna di marketing virale agli inizi della produzione.

Sono passati otto anni da quando Batman è scomparso nella notte, trasformato da eroe in fuggiasco, con la reputazione di difensore della legge macchiata per la morte del D.A. Harvey Dent. Tuttavia, la comparsa di un misterioso e scaltro “gatto ladro”, ma soprattutto i pericolosi piani distruttivi messi in atto dal malvagio terrorista Bane, costringeranno Bruce a ritornare dall’esilio autoimpostosi e a indossare nuovamente cappuccio e mantello per aiutare la città e le forze di polizia nella loro lotta contro il temibile criminale. L’intervento di Batman, però, potrebbe non essere sufficiente a fermare Bane…