Batman: Dying is Easy – l’incredibile corto di Bat in the Sun

Batman: Dying is Easy è l’ultimo incredibile lavoro di Bat in the Sun ovvero la compagnia cinematografica indipendente specializzata in corto e mediometraggi con protagonisti i personaggi di comics e videogames.

Grazie alla sua incredibile maestria nella ricostruzione di costumi, ambientazioni e scene d’azione, Bat in the Sun che ha generato un vero e proprio seguito fra gli appassionati di cultura pop che più volte l’ha chiamata in causa in confronti impietosi con le produzioni hollywoodiane di cinecomics e affini che non sempre rimangono “fedeli” al materiale originale.

Batman: Dying is Easy, l’eterna battaglia fra Batman e Joker

Batman: Dying is Easy è descritto come una detective story oscura, psicologica e con elementi horror. Protagonisti ovviamente Batman e Joker in un nuovo capitolo della loro eterna battaglia questa volta combattuta a suon di… parole! I due infatti confrontano le loro complesse personalità e convinzioni nella speranza di convincersi l’uno l’altro.

Eccovi il cortometraggio:

Finanziato tramite una campagna crowdfunding, Batman: Dying is Easy utilizza costumi, set e musiche completamente originali crea per il progetto. Il cortometraggio è diretto da Aaron Schoenke e Sean Schoenke (Predator vs Wolverine e Spider-man vs Darth Maul sempre per Bat in The Sun). Kevin Porter interpreta Batman mentre Aaron Schoenke è Joker.

Guest star d’eccezione Michael Madsen nei panni di Harvey Bullock.

The Batman, il ritorno di Batman al cinema

The Batman è attualmente previsto nelle sale il 4 marzo 2022.

Il regista Matt Reeves aveva confermato durante il DC FanDome dello scorso agosto che era stato girato appena il 25% di The Batman pur mostrando un trailer che aveva esaltato i fan e distrutto i record di visualizzazioni.

Ve lo riproponiamo qui:

Parlando di The Batman, Matt Reeves ha confermato che mentre gli eventi del film si svolgono nel secondo anno di attività di Bruce Wayne nei panni di Batman, interpretato come ben sappiamo da Robert Pattinson, la serie TV, ancora senza un titolo, si svolgerà durante il primo anno di attività di Batman.

Protagonista della serie sarà un poliziotto che proviene da una famiglia che per generazioni ha prodotto poliziotti per Gotham City. Il regista ha sottolineato come anche per la serie TV il filo conduttore, tematicamente parlando, sarà la corruzione e quindi vedremo come il Dipartimento di Polizia vivrà l’arrivo di un vigilante in città. Non è stato specificato se il poliziotto protagonista si allineerà con Batman oppure sarà costretto a sfuggirvi.

Reeves ha poi spiegato come la corruzione a Gotham è un tarlo che affligge tutto il sistema e per questo la gente comune accoglierà le gesta di Batman in maniera ambivalente.

Per The Batman di cui Reeves ha snocciolato delle interessanti fonti di ispirazione sia cinematografiche che fumettistiche.

Il regista ha infatti citato 3 grandi classici polizieschi degli anni ’70: Chinatown, Taxi Driver e The French Connection. Ancora più interessante, e soprattutto assolutamente non scontato, invece il fumetto citato dal regista: Ego di Darwyn Cooke.