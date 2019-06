Batman Hush: arriva la nuova action figure di Mafex – Medicom Toy

La nuova action figure di Batman tratta direttamente dal nuovo film animato in uscita è stata annunciata da Medicom Toy per la linea Mafex.

La nuova action figure di Batman Hush – tratta dal nuovo film animato in uscita a luglio 2019 – è stata annunciata da Medicom Toy per la linea Mafex. Queste tipo di action figure raggiungono un’altezza media di 16 cm circa e sono completamente snodate grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Includono inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle di volo o quelle più estreme, visto che all’interno sarà disponibile uno stand espositivo si cui posizionare il modello.

Il nostro cavaliere di Gotham è realizzato completamente in plastica e ha il mantello in tessuto all’interno del quale è presente un filo di ferro che permette allo stesso di essere piegato per potergli far assumere posizioni particolari in armonia con le pose che si faranno assumere alla figure. Tra gli extra che troveremo nella confezione ci saranno dei volti intercambiabili tra cui quello senza maschera, delle mani, e alcuni oggetti come il Batrang e l’arpione in 2 versioni differenti .

Batman Hush è una saga a fumetti della DC Comics scritta tra il 2002 e il 2003. La storia narra di un misterioso personaggio, con la testa avvolta in alcune bende, chiamato appunto Hush, che sembra intenzionato a sabotare Batman da lontano, usando per i suoi scopi altri villains. Questo film è il quattordicesimo episodio del DC Animated Movie Universe e il 35 ° film complessivo della serie DC Universe Animated Original Movies . Il 20 luglio 2019 invece uscirà proprio un film animato basato sulla celebre storyline a fumetti Batman: Hush, dove l’action figure è stata presa come spunto di realizzazione. Invece il 6 agosto usciranno le versioni fisiche del lungometraggio tra cui il dvd, blu-ray e 4k ultra HD.

L’uscita di Batman Hush è prevista per il mercato Giapponese ad aprile 2020 al prezzo di 7.800 yen.