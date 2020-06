Batman in arrivo un numero celebrativo, chiudono Shazam! e Books of Magic

DC ha diffuso pochi giorni fa l’elenco delle uscite previste per settembre 2020 negli Stati Uniti che, come consuetudine, sono state foriere di importanti novità. Partiamo da Batman che ha settembre godrà, a sorpresa, di un nuovo numero speciale celebrativo.

Dopo Detective Comics #1000, anche Detective Comics #1027 infatti si trasformerà in un albo antologico di ben 144 pagine – costerà 9.99 $ – festeggiando, con una serie di storie che pianteranno anche i semi per i futuri sviluppi delle testate batmaniane, lo storico debutto del Cavaliere Oscuro su Detective Comics #27 del 1939.

La copertina è firmato da Andy Kubert mentre all’interno, oltre al team creativo regolare della serie composto da Peter J. Tomasi (testi) e Brad Walker (disegni), troveranno spazio storie firmate da Greg Rucka/Eduardo Risso, Grant Morrison/Chris Burnham, Tom King/Walt Simonson, James Tynion IV/Riley Rossmo, Dan Jurgens, Marv Wolfman/Emanuela Lupacchino e Bill Sienkiewicz, Brian Michael Bendis/David Marquez, Mariko Tamaki/Dan Mora, Scott Snyder/Ivan Reis, Kelly Sue DeConnick/John Romita Jr e Klaus Janson e, infine, Matt Fraction/Chip Zdarsky.

L’evento Dark Nights: Death Metal si prenderà a settembre un mese di pausa e per l’occasione sono stati approntati tre one-shot: Trinity Crisis, Speed Metal e Multiverse’s End. Tutti da 48 pagine saranno scritti da Scott Snyder e Francis Manapul; Joshua Williamson, Eddy Barrows e Eber Ferreira; James Tynion IV e Juan Gedeon.

Eccovi le copertine

Vi avevamo già parlato della nuova proposta targata Black Label dedicata a John Constantine, ovvero Hellblazer: Rise and Fall di Tom Taylor e Darick Robertson – trovate i dettagli QUI.

Si chiudono ben due serie: Shazam! con il #15 e Books of Magic con il #23. La prima è sopravvissuta solo un arco narrativo senza il suo principale interprete moderno, Geoff Johns, mentre la seconda era l’ultima serie rimasta attiva della prima ondata del Sandman Universe.

Eccovi le copertine:

A chiudere questa carrellata c’è l’ennesimo cambio di team creativo per Justice League che, dopo la dipartita di Scott Snyder e Jorge Jimenez, non riesce a trovare pace. Per un arco narrativo di 5 numeri, in concomitanza con l’evento Dark Nights: Death Metal, intitolato “Doom Metal” a partire dal #53 sarà scritta da Joshua Williamson con matite di Xermanico. Probabilissimo un rilancio in grande stile della serie alla fine dell’evento.

Eccovi la copertina: