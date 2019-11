Batman: l’action figure in scala 1/6 di Mondo

Mondo ha da poco annunciato una nuova versione del suo Batman (Black Variant) tratto dalla serie animata Batman The Animated Series.

Mondo ha da poco annunciato una nuova versione del suo Batman (Black Variant) tratto dalla serie animata Batman The Animated Series. La figure sarà completamente articolata, in scala 1/6, dotata di vari accessori e parti intercambiabili che faranno contenti tutti i fan che sono cresciuti con questa bellissima e iconica serie trasmessa diversi anni fa.

Batman The Animated Series è una serie televisiva prodotta negli stati uniti da WarnerBros Animations. Nata dalla mente del geniale Bruce Timm ha riscosso un enorme successo sia negli USA che oltreoceano con un totale di ben 85 episodi che comprendono la seconda stagione rinominataLe avventure di Batman & Robin (The Adventures of Batman & Robin). In Italia, seguendo la scia del successo del secondo Batman di Tim Burton cinematografico la serie è stata trasmessa negli anni 1993-1994 godendo di molti apprezzamenti e merchandising vario come abbigliamento e giocattoli. La serie ha avuto anche due seguiti cinematografici dallo stesso team creativo che ha creatoBatman: La maschera del Fantasma (uscito nei cinema nel 1993) e a seguire Batman & Mr. Freeze: SubZero (uscito nel 1998). Caratterizzato da atmosfere particolarmente Dark e qualità stilistica questo Batman nell’immaginario collettivo è ancora uno tra i migliori adattamenti mai realizzati sul crociato incappucciato.

L’action figure di Batman sarà realizzata prevalentemente in PVC e nonostante le dimensioni avrà oltre 30 punti di articolazione. All’interno della confezione troveremo ben 3 teste intercambiabili con varie espressioni e una senza la maschera, svariate mani intercambiabili e accessori immancabili come il Bat-Rampino (Grapling-Gun). Per aiutarci nel posing del personaggio Mondo includerà nella confezione un bellissimo piedistallo con il logo stampato del pipistrello su sfondo giallo.

Davvero una ghiotta occasione per i collezionisti che non sono riusciti ad accaparrarsi la precedente versione, che si differenzia solamente dalla presenza di sfumature bluastre sul costume di Batman. Questa Edizione Black Variant, impreziosita da un packaging di tutto rispetto, sarà disponibile da Gennaio 2020 al prezzo di 150 Dollari.