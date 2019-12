Batman Miniature Game: ecco il contenuto dello starter set della terza edizione del gioco

Grandi novità in arrivo a Gotham!

Knight Models, casa di produzione spagnola nota anche per produrre il wargames di Harry Potter, ha infatti reso noto quale sarà il contenuto dello starter box dedicato alla nuova edizione del gioco dedicato all’uomo pipistrello e al suo universo.

Batman Miniature Game: Back To Gotham, questo il nome della nuova edizione, sarà infatti la 3 versione del gioco dedicato all’universo creato da Bob Kane e Bill Finger ormai ottant’anni fa!

Uscito per la prima volta nel 2012, il gioco si è da subito distinto per le sue spettacolari miniature e per un gameplay assolutamente originale.

Una prima nuova edizione e revisione delle regole ha visto la luce cinque anni dopo, nel 2017, per arrivare oggi all’attuale versione che ha detta degli autori

…avrà un gameplay mai visto prima. Le nuove dinamiche saranno più veloci, più letali e più facili da imparare. Inoltre il nuovo incredibile scenario e le nuove miniature dedicate a tutti i personaggi iconici della serie DC permetteranno di immergersi completamente in un gioco dinamico e avvincente

Insomma, alla Knight Models sembrano voler fare davvero sul serio.

E in effetti questa serietà sembra aver pagato abbondantemente: il gioco dedicato all’alter ego di Bruce Wayne, ai suoi alleati e ai suoi caratteristici nemici ha infatti visto crescere continuamente il numero dei suoi appassionati. Cosa che, tra l’altro, ha permesso alla Knight Models di ampliare i marchi a propria disposizione “mettendo le mani”, oltre che sul già citato Harry Potter, su tutto l’universo super-eroistico DC (non a caso il gioco si chiama DC Universe miniature Game).



Tornando al nuovo starter set, che porterà il cavaliere oscuro ad affrontare immediatamente la sua grande nemesi, ecco quanto conterrà:

16 miniature in plastica di alta qualità

Pennarelli e scenari

1 regolamento

1 guida rapida

1 istruzioni di montaggio

130 carte

6 dadi

La scatola del nuovo starter set sarà disponibile nei negozi e siti specializzati a partire dal 12 dicembre ad un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 150€