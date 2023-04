I giocattoli sono una passione che accompagna molte persone fin dall’infanzia. E quando si tratta di giocattoli ispirati a personaggi dei fumetti e dei film, la NECA (National Entertainment Collectibles Association) è una delle aziende leader del settore. In particolare, la linea DC Prop Replica di NECA presenta due oggetti straordinari: la replica della cintura di Batman e del Batarang, entrambi tratti dal film del 1989 che ha definito Batman per una nuova generazione.

Le DC Prop Replica di Neca da Batman 1989

Avete sempre desiderato vestire i panni del Cavaliere Oscuro? Il bundle Prop Replica NECA può fare al caso vostro! Infatti, esso contiene al suo interno sia la cintura indossabile sia l’iconico Batarang, ma le sorprese non finiscono qui.

La cintura è un’elaborata replica dell’originale utilizzata nel film, realizzata con cura e attenzione ai dettagli. È indossabile e include quattro slot personalizzabili con otto cartucce diverse, tra cui torcia, taser, scanner, microcamera, re-breather, pallini di gas e fumogeni. Inoltre, è dotata di magneti sulla parte anteriore per attaccare altri gadget iconici come il Batarang, il Grapnel Launcher e il Communicator. Ma il kit non sarebbe completo senza il Batarang, uno degli strumenti più iconici del Cavaliere Oscuro. La replica del Batarang Prop è realizzata con la stessa cura e attenzione ai dettagli della cintura, con cerniere articolate e magneti per aprirlo e chiuderlo. Inclusa anche una base espositiva per l’esposizione nella tua Bat Cave personale.

Inoltre, come anticipato, le sorprese non finiscono qui: la cintura ha anche due frontalini rimovibili che rivelano altri strumenti segreti utili a combattere il crimine e affrontare le situazioni più pericolose in tutta Gotham City.

Data di uscita e prezzo al pubblico

Il bundle DC Prop Replica di NECA da Batman 1989 è attualmente disponibile in preordine al prezzo di 135 dollari e la sua distribuzione sul mercato è prevista a partire dal mese di giugno 2023. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina del prodotto. Nel caso siate interessati a molti altri gadget dedicati al Cavaliere Oscuro, scoprite la nostra selezione!