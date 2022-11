Sono state smentite le voci secondo cui un contratto di esclusività avrebbe impedito a Ben Affleck di tornare a recitare nei panni di Batman; tuttavia non è ancora chiaro a chi andrà il ruolo del celebre investigatore.

Batman: quattro attori sono troppi, ma Ben Affleck è ancora in gara per il ruolo

Stando a quanto inizialmente circolato, l’attore americano sembrava essere legato in maniera esclusiva con la Artists Equity. Questo, di fatto, avrebbe compromesso ogni sua possibilità di tornare a recitare nei panni di Batman all’interno del DC Universe. Dopo aver causato serie, e comprensibili, preoccupazioni è invece arrivata la smentita. Più precisamente è arrivata una correzione: Ben Affleck ha sì un’esclusiva con la citata casa di produzione, ma solo ed unicamente come regista. La conferma è arrivata, tramite una dichiarazione rilasciata al New York Times, dall’attore: i suoi lavori come regista saranno distribuiti dalla casa di produzione fondata dallo stesso Affleck in società con Matt Damon.

Tuttavia è lecito chiedersi come Affleck riuscirà a conciliare i suoi doveri come amministratore delegato di Artists Equity, regista per la stessa compagnia e attore per la Warner Bros. A tal proposito quest’ultima non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quale possa essere il futuro di Affleck all’interno del DCU. Tuttavia, ad oggi, è noto che l’attore abbia già girato il materiale di sua pertinenza per almeno due film del suddetto universo supereroistico: Aquaman e Lost Kingdom. Previsti nelle sale per il 2023, in ciascuno comparirà per un totale di almeno 20 minuti.

Ciò nonostante la posizione Affleck, così come quella di chiunque al momento detenga il ruolo del miliardario Bruce Wayne, potrebbe essere comunque a rischio nel prossimo futuro. Infatti David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, durante un recente panel ha affermato che l’attuale condivisione del personaggio tra più attori sta volgendo al termine. Quanto affermato da Zaslav non lascia spazio a dubbi:

Nei prossimi anni, dove avrete modo di vedere una netta crescita dell’universo DC e molte nuove opportunità, non ci saranno quattro Batman.

E sebbene come affermazione possa in prima battuta sorprendere, quanto affermato da Zaslav è vero; attualmente il ruolo del cavaliere mascherato è condiviso da quattro diversi attori: Ben Affleck, Robert Pattinson e Michael Keaton (per il grande schermo) e Ian Glen (saltuaria presenza in Titans della HBOMax); tuttavia su chi ricadrà la scelta definitiva è ancora avvolto da mistero: sull’argomento è intervenuto lo stesso James Gunn, che ha respinto tutte le voci che davano Affleck come fuori dai giochi per il ruolo. Insomma, quello che abbiamo tra le mani sembrerebbe essere un mistero che solo il più grande investigatore dell’universo DC potrebbe risolvere.