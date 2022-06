A ben 25 anni di distanza dalla sua uscita nelle sale, Batman & Robin di Joel Shumacher rimane ancora oggi uno dei film più controversi e discussi legati al franchise del cavaliere oscuro. Tra i tanti motivi vi è senza dubbio la scelta dei Bat-capezzoli, elemento che ha fatto storcere il naso a parecchi e che, a quanto pare, inizialmente era una semplice scelta di costume.

Il costumista del film spiega la scelta dei Bat-capezzoli

A spiegarlo è stato Jose Fernandez, costumista del film, in una recente intervista ai microfoni di Mel Magazine. Dopo aver lavorato ai costumi di Batman Returns di Tim Burton e Batman Forever, Jose è stato nuovamente ingaggiato per lavorare con Shumacher. La scelta dei Bat-capezzoli era stata fatta senza alcuna malizia non immaginando che si sarebbe scatenato il putiferio:

“Quando ho lavorato al costume di Val Kilmer in Batman Forever ho deciso di ispirarmi alle corazze dei centurioni romani, disegnando dei capezzoli ma senza accentuarli in maniera vistosa. Nei fumetti i personaggi sembrano sempre nudi, quindi ho voluto puntare sull’anatomia, ma non immaginavo che sarebbe successo quello che poi è accaduto”.

Scenario poi cambiato con l’ultimo film diretto da Shumacher dove, a sua detta, il regista gli chiese di accentuare il tutto per i costumi di George Clooney e Chris O’Donnell, realizzando capezzoli appuntiti e con aureole ben cerchiate. Una richiesta che trovò Jose alquanto contrario, ma alla quale non potè estromettersi.

“Tutto è poi diventato talmente ridicolo. Per parità di genere mi chiesero di fare lo stesso con il costume di Batgirl, ma fortunatamente si resero conto che il risultato era davvero osceno e non andammo avanti. I capezzoli rimasero soltanto sui costumi di Batman e Robin”.

Dopo le reazioni a Batman & Robin, Warner decise di intraprendere una strada più e dark e matura per il cavaliere oscuro, affidando a Christopher Nolan le redini di una trilogia. Il resto, come si suol dire, è storia.

Vi ricordiamo che Joel Schumacher si è spento nel 2020 a 80 anni per via di un tumore. Nonostante lo “scivolone” di Batman & Robin, in molti chiedono ancora di vedere il cut esteso di Batman Forever contenente scene cancellate più mature e meno family friendly.