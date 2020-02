Batman: The Animated Series Adventures, via al Kickstarter

Lanciato il Kickstarter di Batman: The Animated Series Adventures di IDW Games, ennesima uscita del sistema di gioco di miniature AUGS. Il titolo fomenta interesse anche solo perché porta a vita ludica una delle serie televisive più amate del mondo dell’animazione, ma risulta ulteriore curiosità nel leggerlo come una risposta non tanto velata al macchinoso e lento Gotham City Chronicles, pubblicato da Monolith Board Games.

Dalla campagna:

Batman: The Animated Series Adventures – Shadow of the Bat è il prossimo gioco base della serie Adventures Universal Game System (AUGS) di IDW Games. In Shadow of the Bat, da 1 a 4 giocatori vestiranno i ruoli dei più grandi eroi di Gotham City per combattere alcuni dei più infami avversari dell’Uomo Pipistrello. Collaborate come team per giocare in modalità cooperativa, i nemici saranno controllati da un mazzo di carte e da semplici regole di intelligenza artificiale, o incaricate un quinto giocatore di prendere il controllo dell’antagonista in una partita competitiva da 4 contro 1.

Con 24 scenari unici basati sugli episodi più popolari della serie animata e con la flessibilità del sistema di gioco AUGS, Shadow of the Bat offre ore di contenuti pronti al gioco già nella scatola, ma vanta una rigiocabilità praticamente infinita grazie alla possibilità da parte dei giocatori di remixare e generare nuovi contenuti. […]

I giocatori possono riconquistare le strade di Gotham City come Batman, Batgirl, Robin, Catwoman o il commissario Jim Gordon. Pur non essendo ben addestrato quanto i suoi alleati mascherati, Gordon può comandare le forze di polizia della GCPD, rendendolo un nuovo tipo di personaggio eroico. […]

Shadow of the Bat estende la galleria dei cattivi della serie AUGS con alcuni degli avversari più temibili di Batman: il Joker, Harley Quinn, Due-Facce, il Pinguino, l’Enigmista, Mr. Freeze, Catwoman e Man-Bat. […] Come giocatore avversario combatterai fino a 3 battaglie per ogni episodio, nel tentativo di mostrare a Batman chi é il vero capo!