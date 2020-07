Batman (The Dark Knight) in arrivo da Prime 1 Studio

Prime 1 Studio in questi ultimi giorni continua ad annunciare tantissime novità nel mondo del collezionismo, questa volta è il turno di Batman tratto da Il Cavaliere Oscuro (The Dark Knight) 2° film diretto da Christopher Nolan. La nuova statua farà parte della linea 1:2 Scale High Definition Museum Masterline.

Batman The Dark Knight sarà realizzato in Polistone e altri materiali, raggiungendo un’altezza di quasi 105 cm, con una larghezza di 47,1 cm ed una profondità di 36,2 cm per un peso approssimativo che varia dai 25,8 ai 27,6 Kg in base alla versione acquistata. La base su cui è sostenuta l’imponente statua, sarà dotata di una funzione di illuminazione a LED e il mantello sarà realizzato in stoffa. All’interno della mastodontica confezione troveremo diversi extra a corredo che andranno a sostituire alcune parti di ricambio per la statica tra cui:

Due mani sinistre intercambiabili (mano aperta e pugno chiuso)

Due mani destre intercambiabili (pugno chiuso e la seconda con la pistola lancia rampino)

Tre parti del collo sostituibili

Nella versione Deluxe oltre al corredo base di ricambio ci saranno in più:

Una mano destra che impugna una pistola lancia bombe

Un volto intercambiabile con Bat Sonar Lenses (dotati di LED)

Il backpack contenente il mantello per planare

In questo secondo film della trilogia, Batman affiancato dal tenente Jim Gordon e dal procuratore distrettuale Harvey Dent si preparano ad eliminare la criminalità che sta invadendo le strade di Gotham. Il terzetto dovrà affrontare il nuovo genio del crimine in ascesa conosciuto come The Joker che sta facendo precipitare la città nell’anarchia più totale.

La statua di Batman The Dark Knight avrà un prezzo pari a 2.199 $ per l’edizione normal mentre 2.499 $ per la versione Deluxe (edizione limitata in tutto il mondo), si può già prenotare direttamente dal sito di Prime 1 Studio con uscita nel periodo che va da Ottobre 2021 a Gennaio 2022.