Batman The Drowned da Prime 1 Studio

Prime 1 Studio ha aperto ufficialmente i preordini di questa bellissima statua tratta dalla serie di fumetti “Dark Nights: Metal” di Batman The Drowned. La statica sarà realizzata per la maggior parte in resina, farà parte della linea Museum Masterline raggiungendo un’altezza di ben 88,9 cm, una larghezza di 37.9 cm, con una profondità di 46.1 cm e con un peso di ben 15.8 kg. Inoltre uscirà contemporaneamente una versione Deluxe che avrà un volto extra con una maschera frontale e un braccio destro intercambiabile con un tridente realizzato diversamente rivolto verso l’alto.

La statua di The Drowned sarà riprodotta senza trascurare nessun dettaglio, da il tridente di Aquawoman, fino alla base su cui è fissata la statua che la riprende mentre si trova in acqua con dei tentacoli che escono dal fondale marino.

Dark Nights: Metal è un comics mensile pubblicata da DC Comics, uscita a giugno 2017 fino a ad aprile 2018. La serie parla di Batman che scopre un multiverso oscuro collegato attraverso metalli misteriosi che il Cavaliere Oscuro ha incontrato nel corso degli anni. Durante le indagini libererà sette versioni malvagie di se stesso chiamate appunto Dark Nights, guidate da un dio oscuro conosciuto come Barbatos che vuole scatenare l’oscurità su ogni terra del multiverso. In questa parte della storia ci troviamo su Terra -11 e la protagonista è Bryce Wayne che dopo aver perso il suo interesse amoroso ucciso da un gruppo di metaumani, decise di vendicarsi fino a sterminare tutti i meta, conquistare Atlandite e sommergere il mondo sott’acqua.

La statua di Batman The Drowned è già in preordine sul sito di Prime 1 Studio al prezzo di 1099.00 Dollari per l’edizione Deluxe, mentre 1049.00 Dollari per la versione Normal, con spedizione stimata nel periodo che va da Marzo a Giugno 2021.