Batman: The Long Halloween, Part One – il trailer del film animato

Nel tardo pomeriggio di ieri DC e Warner Bros. Animation hanno diffuso il primo trailer di Batman: The Long Halloween, Part One si tratta della prima dell’adattamento animato del celebre graphic novel scritto da Jeph Loeb e disegnato da Tim Sale ritenuto universalmente uno dei capolavori della vastissima produzione batmaniana.

Come facilmente intuibile l’adattamento è stato diviso in due film con DC e Warner Bros. Animation che tornano ad adattare i graphic novel dopo gli ottimi riscontri di Batman: Year One e Batman: The Dark Knights Returns (anch’esso in due parti) ma anche dopo delusioni come Batman: Hush e Batman: The Killing Joke.

L’uscita di Batman: The Long Halloween, Part One sulle piattaforme streaming e in home video è prevista per la prossima estate negli Stati Uniti. Speriamo in una uscita contemporanea anche in Italia almeno in digitale!

Batman: The Long Halloween, Part One – il trailer e il cast

Nel cast de Batman: The Long Halloween, Part One troviamo Jensen Ackles (Supernatural) nel ruolo di Batman/Bruce Wayne (l’attore aveva già doppiato Jason Todd/Red Hood nel film animato del 2010 Batman: Under the Red Hood), Naya Rivera (Glee), scomparsa tragicamente a luglio 2020, nel ruolo di Catwoman/Selina Kyle.

Josh Duhamel sarà Harvey Dent, Billy Burke sarà James Gordon, Titus Welliver sarà Carmine Falcone, David Dastmalchian sarà L’uomo del Calendario, Troy Baker sarà Joker, Amy Landecker sarà Barbara Gordon, Julie Nathanson sarà Gilda Dent, Jack Quaid sarà Alberto Falcone, Fred Tatasciore sarà Solomon Grundy e Alastair Duncan sarà Alfred.

Eccovi il trailer:

Il film sarà diretto da Chris Palmer (Superman: Man of Tomorrow) mentre la sceneggiatura è firmata da Tim Sheridan (Reign of the Supermen, Superman: Man of Tomorrow). Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) e Kimberly S. Moreau (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) sono i produttori, Butch Lukic (Justice Society: World War II, Superman: Man of Tomorrow) è il supervisore alla produzione, Michael Uslan e Sam Register sono i produttori esecutivi.

Batman – Il Lungo Halloween, il graphic novel

Uscito fra il 1996 e il 1997 in 13 albi, Batman – Il Lungo Halloween è ambientato nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro.

Batman decide di liberare Gotham dalla malavita organizzata capeggiata da Carmine “Il Romano” Falcone e per farlo stringe un patto con James Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent, trovando anche una insospettabile alleata in Catwoman (che aveva esordito, rivisitata da Frank Miller, sempre in Anno Uno). Quello con cui il trio non ha però fatto i conti è la comparsa a Gotham di un misterioso assassino che uccide solo durante le festività e per questo velocemente soprannominato Holiday. Questo killer prende di mira sia membri delle famiglie mafiose che pedine fondamentali per i “buoni” finendo per seminare discordia e sfiducia non solo fra i Falcone e i Maroni, con il boss Sal pronto a cantare in tribunale, ma anche fra Batman e Harvey Dent.

In attesa dell’adattamento animato recuperate il graphic novel originale Batman – Il Lungo Halloween su Amazon.