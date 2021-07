È passato un quarto di secolo dall’uscita originale di Batman: The Long Halloween, vincitore dell’Eisner Award, realizzato dallo scrittore Jeph Loeb e dall’artista Tim Sale. In questo 2021, Loeb e Sale tornano per continuare la loro storia e dimostrare che alcuni segreti non resteranno mai sepolti in Batman: The Long Halloween Special.

Batman: The Long Halloween Special – dettagli e data di uscita dell’opera

Jeph Loeb ha dichiarato, a proposito dell’imminente uscita di Batman: The Long Halloween Special, quanto segue:

“Venticinque anni fa, Tim Sale e io abbiamo deciso di raccontare una storia misteriosa di come Gotham City è passata dal crimine ai mostri. Il risultato è stato Batman: The Long Halloween. Siamo entusiasti di tornare alla DC rivisitando alcuni dei nostri personaggi preferiti, rivelando allo stesso tempo che potreste non conoscere l’intera storia…“.

Tim Sale ha aggiunto che lavorare con Loeb su Batman ha tirato fuori il loro meglio da entrambi, ringraziando anche Richard Starkings di Comicraft e la colorista Brennan Wagner.

Batman: The Long Halloween Special

Storia: Jeph Loeb

Artwork: Tim Sale

Colorazione: Brennan Wagner (Grendel)

Lettering: Richard Starkings (Elephantmen)

Copertina: Tim Sale

Formato Prestige

Numero di pagine: 48

Copertine variant: Tim Sale

Prezzo: $7.99

Data di uscita: 12 ottobre 2021

Qui di seguito trovate le due bellissime copertine variant realizzate da Tim Sale per Batman: The Long Halloween Special:

I membri di DC Universe Infinite possono leggere la serie originale Batman: The Long Halloween come parte del loro abbonamento a pagamento.

Il film d’animazione originale Batman: The Long Halloween, Part One è ora disponibile in formato digitale e Blu-Ray. Batman: The Long Halloween, Part Two arriverà il 27 luglio in digitale e il 10 agosto su Blu-ray.

Il fumetto di 48 pagine in formato Prestige Batman: The Long Halloween Special sarà disponibile nelle fumetterie il 12 ottobre 2021.