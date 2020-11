Batman – una statua in bronzo a Burbank

È stata svelata sull’AMC Walkway nella Downtown di Burbank, California, una nuova impressionante statua di Batman in bronzo. L’installazione è avvenuta grazie alla collaborazione fra DC e l’ufficio Visit Burbank della città californiana.

Batman – i dettagli della nuova statua

La statua è alta circa due metri e mezzo e pesa circa 270 chilogrammi. È stata scolpita dall’artista Alejandro Pereira Ezcurra che si è basato sul design del Cavaliere Oscuro così come rappresentato da Jim Lee, attuale publisher e chief creative officer della DC oltre che rinomato disegnatore, nel seminale arco narrativo Hush.

Come sappiamo Batman è il protettore di Gotham City, che è situata sulla costa est degli Stati Uniti, come ha fatto ad arrivare a Burbank in California?

La risposta è semplice: Batman ha voluto prendere sotto la sua ala protettrice anche la città dove attualmente sono situati gli uffici della DC. Ricordiamo infatti che nel 2010 c’è stato lo storico trasferimento dagli uffici situati a New York che per oltre 80 anni avevano ospitato la casa editrice e visto nascere praticamente tutti i suoi grandi personaggi.

Batman – Hush

Batman – Hush è un arco narrativo pubblicato dalla DC tra il 2002 e il 2003 è apparso originariamente su Batman #680-619. È realizzato da Jeph Loeb (testi), Jim Lee (disegni), Scott Williams (chine) e Alex Sinclair (colori).

Eccovi una breve descrizione della storia:

Qualcuno sta manovrando i criminali di Gotham contro il Cavaliere Oscuro che avrà bisogno dell’aiuto di tutti i suoi alleati, compresa una insospettabile Catwoman, per svelare l’intricata rete di crimini e misfatti che sembra portarlo a rivisitare dapprima la morte di Jason Todd ovvero il secondo Robin e poi, andando ancora più a ritroso, addirittura la sua infanzia con il ritorno di un improbabile personaggio.

Batman – il nuovo film animato

DC e Warner Bros. Animation hanno recentemente pubblicato il primo trailer di Batman – Soul of the Dragon, il nuovo film animato originale che debutterà in digitale a partire dal 12 gennaio 2021 e in 4K Ultra HD Combo Pack e Blu-ray il 26 gennaio 2021.

Ecco il trailer:

Ecco la trama del film: