La DC Comics ha annunciato l’imminente pubblicazione di Batman vs. Robin, una serie oversize in cinque numeri realizzata dallo scrittore Mark Waid e dall’artista Mahmud Asrar. Di che cosa di tratta?

A proposito di Batman vs. Robin, il nuovo spin-off di World’s Finest

Sulla trama Mark Waid ha anticipato che il fumetto si collegherà a World’s Finest, ambientato durante il periodo in cui Dick Grayson era Robin, e che vedrà il Dinamico Duo e Superman affrontare il Diavolo Nezha.

In Batman vs. Robin la relazione tra Bruce Wayne e suo figlio Damian Wayne sarà sempre tesa, tanto che sfocerà in un conflitto in piena regola. La DC la definisce una “battaglia epica di icone in divenire!” Da parte sua, Mahmud Asrar ha descritto la serie sulla sua pagina Instagram come un “evento” per “smuovere le cose per il mondo di Bruce”.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Nel profondo del cuore dell’isola di Lazarus, l’eredità demoniaca della linea della famiglia al Ghul è stata finalmente liberata e il diavolo Nezha è in cerca di sangue”, si legge nella descrizione della DC di Batman vs. Robin. Nel tentativo di rivendicare il dominio totale sulla Terra, Nezha “sovracarica” ​​la magia e chiunque la usi viene sopraffatto da un male demoniaco che “supercarica” ​​le loro abilità magiche a livelli pericolosi, imprevedibili e persino mortali. Damian cade nelle grinfie di Nezha e Bruce è perseguitato dal ritorno di un vecchio amico mentre padre e figlio si scontrano.

Questo ciò che ha detto Mark Waid a proposito della nova serie:

“Quello che posso dire è che il primo arco di “World’s Finest” è, era ed è sempre stato progettato deliberatamente per condurre a quello che sarà “Batman vs. Robin”. Quello che ho cercato di fare con Batman vs Robin è stato provare a portarli in un regno in cui non sono abituato a vederli, ovvero la magia nera e la stregoneria, piuttosto che la scienza, piuttosto che la logica e le cose da detective. Abbiamo visto Batman e una sorta di magia periferica, ma io voglio entrare nel vivo della questione”.

Waid ha anche detto che Batman vs. Robin non è l’unico spin-off di World’s Finest in lavorazione. Secondo lo scrittore, anche il secondo arco narrativo di World’s Finest inizierà a settembre e si incrocerà anche con un’altra serie limitata di cui non sappiamo ancora il nome.