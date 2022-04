Grazie alle immagini ufficiali diffuse in rete da DC Comics i fan possono dare una prima occhiata a Batman White Knight Presents: Red Hood, spinoff ambientato nell’universo alternativo creato da Sean Murphy. Una nuova miniserie in due parti incentrata sull’alter ego di Jason Todd.

Prima occhiata allo spinoff a fumetti su Red Hood

Come spiegato da Sean Murphy, l’idea alla base del nuovo progetto era quella di reinventare il personaggio di Jason nella timeline Beyond, ovvero anni nel futuro della prima serie realizzata da Murphy tra il 2017 e il 2018.

Il primo numero uscirà in digitale e in formato fisico il 26 luglio in America. Il fumetto sarà disegnato da Clay McCormack e dall’italiano Simone di Meo.

Questa la sinossi diffusa da DC Comics: «”Bruce Wayne è Batman”. Quattro parole che hanno salvato la vita di Jason Todd e distrutto il suo futuro per sempre. Allontanato dal suo mentore ed ucciso dal Joker, l’ex Robin è diventato qualcosa di diverso, di più forte, un’implacabile forza

al servizio della giustizia per la propria città… Red Hood! Senza nessuno cui dover rendere conto, è in bilico tra l’essere eroe e villain. Questo fino a quando ha incontrato Gan, una ragazza da East Backport che ha bisogno del suo aiuto per salvare il proprio quartiere da un super-criminale che terrorizza la città. E lei non vede l’ora di combattere al suo fianco, a qualsiasi costo!».

L’universo del Cavaliere Bianco si è espanso anche con uno spinoff su Harley Quinn, disegnato da Matteo Scalera. Il desiderio di raccontare con Batman Beyond the Dark Knight la propria versione futuristica di Batman è nata in Sean Gordon Murphy nel ricordare come da bambino rimase stupito dell’evoluzione che questo personaggio ebbe nei programmi televisivi, passando dagli show in bianco e nero ai cartoni animati con auto volanti.