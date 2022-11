Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’arrivo del booster set Battaglie Della Leggenda: Vendetta Cristallo per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! ora disponibile in Europa e Oceania.

Questo all-foil set introduce nuove carte inedite dalle serie animate Yu-Gi-Oh!, dall’originale a Yu-Gi-Oh! VRAINS, tra cui la Bestia Cristallo Avanzata Tigre Topazio da Yu-Gi-Oh! GX che debutta finalmente in questo set. Queste forme sinistre delle Bestie Cristallo sono dotate di poteri ben più devastanti delle versioni originali, come il conferire un incremento di Attacco a tutte le Bestie Cristallo in possesso dei giocatori, abbassando al contempo quello dei mostri avversari e così via. Le carte “Bestia Cristallo” originali e le carte a esse collegate funzionano anche con le Bestie Cristallo Avanzate, rendendo così ancora più potente lo Structure Deck: Leggenda delle Bestie Cristallo.

I Duellanti che hanno costruito un Deck con il Cavaliere del Joker da La Corte del Re e i 3 Moschettieri delle Figure potranno finalmente incorporare nella propria strategia lo Squarciatore Scala Reale di Yugi. 3 Moschettieri delle Figure sono una delle nuove strategie presenti in Rivalità dei Signori della Guerra. I giocatori interessati a padroneggiare le basi di questo Deck prima dell’uscita delle nuove carte potranno scoprirne i segreti presso gli store ufficiali del torneo o durante gli eventi Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS).

Dalla serie originale a Yu-Gi-Oh! VRAINS, i giocatori potranno ora costruire un potente mazzo Ignis, ma questa volta si tratterà del Deck Ignis Terra, una strategia basata sui Mostri Link Cyberse Terra che si uniscono a formare un muro impenetrabile.

Oltre a introdurre nuove carte, Battaglie Della Leggenda: Vendetta Cristallo è l’occasione perfetta per recuperare alcune preziose carte del passato.

Ogni pacchetto del booster set contiene 5 carte: 4 Ultra Rare e 1 Rara Segreta.

Per chi non fosse avvezzo al mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh, tratto dall’omonimo manga, è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari.

