Battle Chasers di Joe Madureira diventa una serie tv

The Hollywood Reporter riporta la notizia che la serie a fumetti Battle Chasers, purtroppo mai conclusa, realizzata dal fumettista americano Joe Madureira diventerà una serie televisiva. I diritti sono stati rilevati da Alcon Television Group tempo fa, sempre secondoThe Hollywood Reporter. La serie verrà scritta da Derek Kolstad, medesimo autore della sceneggiatura dei film di John Wick, ma anche di Nobody, ma anche di diversi episodi di The Falcon and the Winter Soldier e anche della serie tv su Hitman, attualmente in lavorazione.

Kolstad è anche uno dei produttori del videogioco originale da cui questa serie verrà tratta. L’idea di adattare Battle Chasers venne ventilata già nel 2003 da 20th Century Fox, progetto poi arenato.

La serie a fumetti di Battle Chasers (che trovate disponibile su Amazon) venne pubblicata a partire dal 1998 da Wildstorm sotto l’etichetta Cliffhanger, alla cui fondazione contribuì lo stesso Madureira. Posta in un contesto a metà tra il fantasy e lo steampunk, Battle Chasers racconta della piccola Gully e della sua ricerca per ritrovare il padre sperduto, Aramus. Al suo fianco si uniranno poco alla volta personaggio stravaganti, dal guerriero Garrison, il golem Calibretto, Knolan lo stregone e della ladra Red Monika. Il fumetto di Joe Madureira raccolse un grandissimo successo, arrivando a sorpassare anche Marvel e DC in fatto di vendite.

Dopo la chiusura della Wildstorm, la serie cominciò ad essere pubblicata da Image Comics, ma venne interrotta prima dell’uscita del numero 10 per via dei continui ritardi dovuti agli impegni del suo autore, che di li a poco abbandonerà il mondo del fumetto.

Battle Chasers è tornato a far parlare di sé nel 2017, quando Joe Madureira lanciò la raccolta fondi su Kickstarter per finanziare il videogioco Battle Chasers: Nightwar, in cui l’autore ha proseguito le vicende raccontate nel fumetto. Con il successo della raccolta, Madureira ha mostrato anche alcune pagine del nuovo numero della serie a fumetti, promettendo che questa sarebbe presto tornata sugli scaffali delle fumetterie. Il gioco di Battle Chasers: Nightwar è stato diffuso per diverse console, e lo potete trovare disponibile anche su Amazon.