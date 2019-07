Battle of the Planets: in arrivo l’adattamento cinematografico

Battle of the Planets è il nuovo progetto dei fratelli Russo per il grande schermo annunciato al San Diego Comic Con 2019.

Durante il San Diego Comic Con 2019 i fratelli Russo ( i registi di Avengers: Infinity War e Endgame ) hanno annunciato che sono stati ingaggiati per produrre Battle of the Planets ( in Italia la Battaglia dei Pianeti ) una famosissima serie animata degli anni 70 per il grande schermo.

Al momento i fratelli Russo si occuperanno solo della produzione del progetto, ma non sarebbe da escludere un loro ruolo come registi nel futuro. Joe Russo durante la manifestazione ha dichiarato che: “Se dovessimo realizzarlo sarebbe un film live-action”.

Il nome originale della serie Giapponese è Kagaku Ninja-Tai Gatchaman meglio conosciuta come Tecno Ninja Gatchaman, una serie animata prodotta dalla Tatsunoko divisa in tre stagioni consecutive: Gatchaman (105 episodi) nel 1972, Gatchaman II (52 episodi) nel 1978 e Gatchaman F (48 episodi) nel 1979 e un OAV, Tecno Ninja Gatchaman, nel 1994. La prima serie è conosciuta in Italia come La battaglia dei pianeti, e ne sono stati trasmessi 85 episodi su 105 della versione americana. Alla fine degli anni novanta ne è stata pubblicata una riedizione in 3 OAV, modernizzata nella grafica.

Solitamente in Giappone questi tipi di anime si basano su un gruppo di personaggi facenti parte di una squadra – caratteristica comune poi anche ad altre serie d’azione anime, solitamente composto da cinque elementi: un leader forte, carismatico e intelligente, un bel ragazzo forte e intelligente ma taciturno e sarcastico, la ragazza carina, intelligente, forte e combattiva, il “grassone” goffo e un po’ sempliciotto ma fortissimo e simpatico e un bambino, inesperto e goffo ma solitamente esperto di tecnologie e computer. Ognuno dei cinque personaggi è caratterizzato anche con un colore specifico e con un’arma o stile di combattimento personale.